【電話騙案】郵局職員發現長者神色慌張　智破騙案助警拘騙徒

▲ 郵局職員發現長者神色慌張，智破騙案助警拘騙徒。（曾秋文攝）

警方破獲兩宗「猜猜我是誰」騙案，深水埗警區重案組第二隊主管黃瀚緯高級督察表示，昨日(17日)下午一名郵局職員發現一名長者在郵局內神色慌張，經查問下發現該名71歲老翁聲稱收到兒子電話，稱被警察逮捕及需到郵局繳交10萬元保證金，郵局職員覺得可疑遂代為報警求助。

警方接報後立刻到郵局接觸老翁，至下午3時許，騙徒現身收取騙款時當場被拘捕，被捕男子18歲，報稱無業。另外，在調查期間另一名82歲老翁在同一郵政局內逗留，警員調查後得悉他同樣是電話騙案受害人，被相同手法詐騙要到郵局見面，其後被指示到尖沙咀街頭交7萬元保釋金，警員展開部署，至昨日傍晚6時許，在另一名騙徒現身時將騙徒拘捕，該名被捕男子25歲，報稱任職酒保。

兩名被捕男子涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪，現正被扣查，相信有集團在背後操控，稍後不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文