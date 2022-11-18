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【香港紅葉2022】香港賞紅葉季節開鑼　紅葉巴士K66A 11月20日回歸

休閒消費 17:33 2022/11/18

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踏入香港紅葉季節，不少人都會到人氣觀賞紅葉地元朗大棠賞紅葉。（資料圖片）

話咁快又到11月中至1月的香港紅葉季節，人氣觀賞紅葉地非元朗大棠莫屬。這裏的紅葉來自楓香樹，葉子形狀似雞腳，所以俗稱雞爪楓。與日韓的楓葉不同，在於前者屬楓香科，後者屬楓樹科。

楓香葉只有在寒冷的氣溫及強光的照射下，才會開始轉色；故此最好是參考一下漁農自然護理署每年12月至1月逢周五更新的紅葉指數。紅葉指數分為A、B、C、D 4級，分別代表極紅、開始紅、黃、綠。建議大家出發之前，可以先看看漁護署網站評分。

    點擊圖片放大
    +2

除了參考漁護署的紅葉情報，大家亦不妨嘗試參考民間的元朗網站，專門報道大棠紅葉情況。在11月初，網站表示「紅葉初現」，而上周末再更新已經「較上星期微紅些」。

但要數到最令人開心的還是港鐵巴士今年將於以全新面貌回歸，服務路線與去年一樣，然而車身就將會換上新衣，會以「元朗賞紅葉」為主題，由朗屏站出發直達大棠山道。

K66A紅葉巴士首航禮
日期：11月20日（星期日）
時間：11am
地點：朗屏邨悅屏樓巴士站
前往方法：港鐵朗屏站B2出口，沿行人天橋步行2分鐘

記者：郭秀芳

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