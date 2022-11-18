【虛假文書】涉用假單申領工程費　廉署起訴住宅大廈時任法團委員

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廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發一幢私人住宅大廈一名時任業主立案法團(法團)委員涉嫌使用虛假現金單據，向法團申領工程費用。該時任法團委員昨日(11月17日)被廉署落案起訴。



被告黃叔榮，49歲，昌遠大廈時任法團委員，被控四項使用虛假文書罪名，違反《刑事罪行條例》第73條。他已獲廉署准予保釋，以待下星期一(11月21日)在西九龍裁判法院答辯。



昌遠大廈是一幢私人住宅大廈，其法團於2019年初委託被告向承辦商就更換四道防火門索取報價。被告當時是法團委員，他建議法團以12,000元委託其友人維修該四道門。法團同意並把維修工程外判予被告。工程完成後，法團要求被告提供經他核實的相關現金單據，以支付工程費用。



被告涉嫌於2019年3月至2020年7月期間，使用四張看來由三間建築物料供應商發出的虛假現金單據，誘使法團接受它們為真文書，涉款逾10,000元。



廉署接獲貪污投訴遂展開調查，該四張現金單據的內容被指曾被修改並載有虛假資料。假如法團知道現金單據內容虛假，不會支付有關費用。

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責任編輯：余思嵐

