飲食不富貴也可患痛風    痛風發作可引致腎病

痛風是常見的疾病，坊間有指這是一個「富貴病」，是因為食得太豐富。不過，食得不太豐富的人士都有機會患上痛風症，甚至併發慢性腎病，因為痛風與腎病其實是互為影響。腎病科專科醫生盧維基拆解坊間對痛風的謬誤，並教路有效預防痛風發作和損害腎功能。

當體內的血液含有過多尿酸，尿酸結晶會凝聚於關節，引起關節發炎疼痛，便是痛風。而痛風症或尿酸超標可能會引發慢性腎病。

腎病科專科醫生盧維基解釋:「尿酸超標會損害血管內壁細胞，因而損害腎臟血管，患上慢性腎病的機率便會增加。此外，尿酸結石可能會阻塞尿管而引起發炎，就算是微細至超聲波也未能檢驗出的尿酸結晶，積累在腎臟都可以引起炎症或慢性腎炎，於是影響腎功能，所以痛風症或尿酸超標的人士，出現慢性腎病的機率亦會較高。」

如果尿酸值高於400微摩爾/升，便屬於超標;數值越高，痛風發作的機會便越大。如能將尿酸值控制於400以下，便可預防痛風發作。不過，盧醫生指出，尿酸超標的人士卻又不一定是痛風症患者。

食物和藥物會提升尿酸水平

坊間指痛風是因為食得太豐富、多吃好食物所致，這個說法不是完全錯但又並非全對。尿酸超標可能造成痛風，那麼為何血液中的尿酸會過多？盧醫生表示有多個原因，其中一個原因是在於日常飲食，食用了含高嘌呤的食物，因為嘌呤在人體經過新陳代謝後，便變成尿酸。

老火湯未必一定引致痛風

大家可能會知道紅肉、動物內臟、貝類是高嘌呤食物，或會令尿酸量增加，但未必會知，鵝、鴨、乳鴿、啤酒、豆類、菇類都是高嘌呤的食物。近年有指香港不少愛飲的老火湯都是痛風症的「元兇」之一。

盧醫生糾正:「不是老火湯的問題，而是湯的材料出問題，用高嘌呤食材例如豆類煲的老火湯，才會成為高嘌呤湯水。」

飲啤酒汽水後尿酸會增加

還有不少港人喜歡飲用的酒精飲料、果糖加工食品如汽水，會令尿酸的代謝效率下降，或令身體製造更加多尿酸。值得留意，有些藥物都會影響人體的尿酸量增加，尤其是去水丸，所以必須要慎服。

痛風與腎病互為影響，而慢性腎病患者罹患痛風的風險機率亦會增加，並會令痛風發作的風險提升。盧醫生解釋，人體在新陳代謝中，大部分尿酸會經由腎臟排出，如果腎功能差的人士，體內尿酸可能排不走、超標，因而慢性腎病患者併發痛風症的機率會比正常人高一倍。

港人患痛風的中高風險

不講可能不知道，基因也會影響人體的尿酸水平。盧醫生表示，一般來說，鑑於基因的不同，黃種人比白種人的尿酸和痛風比率高，但這不是絕對的，即使同是黃種人，城市人的痛風比率會高於農村居民； 發達國家的痛風比率亦會高於發展中國家。他相信這是因為日常飲食的嘌呤所影響。

根據香港大學的一項調查結果顯示，香港人患痛風症的風險屬於中高水平，香港於2006年成人的痛風比率為1.5%，2016年增至2.9%，而美國則超過3%。盧醫生相信是因為美國人經常攝取高嘌呤飲食所致。

香港是繁華的城市，所以身為香港人應要知自己是否高尿酸或痛風的高危一族。有調查顯示，男性比女性較易患上痛風症，因女性的尿酸水平較低，但女性在停經後，尿酸水平會逐漸追上男性，故患上痛風的風險亦會提升。

▲ 有病者定時定量服用較新的降尿酸藥「非布司他」(Febuxostat)，尿酸值由600多降至大約200微摩爾/升。

痛風發作不妥善處理可危害健康

至於痛風症患者在痛風發作時，通常會是單一個關節痛，常見於腳趾大拇趾的主關節突然紅、腫及劇痛，亦可能會影響腳板關節、腳踝、手指、手肘、手腕、膝蓋。此外，一些關節如手指、手肘和腳趾的皮下，甚至耳垂，會出現白色的痛風石，體積大約1至2毫米，但可慢慢增大至一粒波子那樣大。

長期或高劑量食消炎止痛藥傷腎

然而，當痛風發作時，不少患者並不懂得妥善處理，甚至做出危害健康的行為！痛風發作會來得很急，關節會紅腫劇痛，有些患者便會自行服用消炎止痛藥，不過，盧醫生提醒消炎止痛藥，如果長期或高劑量服用，會損害腎功能。

「食得多會傷腎，如果是中期或晚期腎病人士，在痛風發作時服用消炎止痛藥，可令腎功能急性惡化，我曾見有一位病人本來腎功能剩下30%，食了多天消炎止痛藥後，急降到只有15%至20%。」盧醫生說。

盧醫生教路有效處理發作時的痛楚，在痛處敷冰，可減低炎症，並舒緩痛楚，通常1至2天後便會停止發作。至於痛風發作時服用的藥物有三類，秋水仙鹼 (Colchicine)、消炎止痛藥，或類固醇，這三種藥物各有利弊。

盧醫生教導一個竅門:「當感覺到關節不適，似乎是痛風將要發作，服食少量秋水仙鹼會有所幫助，但當痛風經已發作，關節很痛時服食秋水仙鹼，就未必能夠很有效控制腫痛了。」

秋水仙鹼是較常見用於治療痛風發作的藥物，而且對腎臟的傷害性較少，但對於嚴重的痛風患者則效用並不大，要留意如果服食大劑量可造成嚴重肚瀉。

非類固醇消炎止痛藥可有效消炎止痛，但如果持續服食多天會影響腎功能，大劑量甚至可引致急性腎衰竭。所以腎病患者必須要告知醫生，以避免開出損害腎臟的痛風藥物。

假如以上兩種藥物都不適用的話，醫生才會開出類固醇藥物供痛風症患者，因為此類藥物有多種副作用，例如令血糖和血壓升高，所以這類藥物必須要由醫生審慎處方。

防止痛風發作宜減尿酸積累

防止痛風發作，最好的方法是減少尿酸的積累。盧醫生建議尿酸不是超標太多的人士，可先從控制飲食著手，避免食用高嘌呤食物。

不過，對於尿酸嚴重超標者，或痛風一年發作兩次或以上者，通過節制飲食已不太有效果，因為即使不進食，人體仍會經新陳代謝製造尿酸，故經醫生診斷後可接受降尿酸藥物治療。

降尿酸藥物主要有三大類，其一是增加尿酸由小便排出，但有機會引起尿道結石，而且對於腎功能差的人士，藥效不大，因此這類降尿酸藥會較少用。

而較常用的會是減少身體製造尿酸的降尿酸藥。過去數十年來，較常用且傳統的是「別嘌醇」(Allopurinol)，雖能有效降低尿酸，但有些病人服用後會出現皮膚敏感例如出疹，嚴重的更會有脫皮、口黏膜潰爛的情況，甚至死亡，而腎功能差的人士不可以服食高劑量的別嘌醇。盧醫生建議首先驗血，看看自己有沒與別嘌醇敏感有關的基因，若有的話，最好避免服用別嘌醇。另一種較新的降尿酸藥是「非布司他」(Febuxostat)，它較別嘌醇更有效降低尿酸水平，對別嘌醇過敏的病人也可服用非布司他。

第三類降尿酸藥是尿酸酶，能分解身體的尿酸，可快速降低尿酸水平，但由於必須經注射入血液，一般只用於由超高尿酸水平引致的急性腎衰竭，只作應急之用。

盧醫生曾有一名病人因尿酸石阻塞尿道而急需洗腎，取出尿酸石後，處方了非布司他 。經定時定量服用非布司他，病者的尿酸值由600多降至大約200微摩爾/升，腎功能亦恢復至正常人的四成，不用再洗腎，亦再沒有新的尿酸石形成。

降尿酸藥不宜發作才食

有了降尿酸藥，有些痛風患者會在發作時才應急服用，盧醫生指出這個用藥態度很錯:「當痛風發作時，尿酸水平已很高，食降尿酸藥就會令尿酸急速下降，尿酸這樣急上急落會令痛風更加嚴重，更容易發作。」

正確的服用降尿酸藥:

1. 要長期服食，不能斷斷續續服用。

2. 平時不食降尿酸藥，痛風發作時不應這時才服食; 應等痛風受控後才開始服用。若平時一直用藥，發作時不要停藥，要繼續服食。

預防勝於治療，盧醫生建議抽血和檢驗尿酸水平，可及早發現尿酸過高，而高尿酸人士也應檢驗腎功能，因為痛風可損害腎功能，與腎臟息息相關。

▲ 腎病科專科醫生盧維基

(特約)