【校長專欄】學習如同吸收營養忌「偏食」　崇真書院校長勉勵學生裝備自己

▲ 崇真書院校長區國年博士勉勵學生裝備自己。

眾所周知，孩子不應偏食，否則營養不良，發育不全，其道理在於不同食物含有不同的營養素，孩子須飲食均衡，攝取各種養份，才會健康成長；除此之外，睡眠也很重要，休息過後，精神煥發，頭腦敏捷，意念也會創新起來。同理，均衡的教育方針和成長「空間」對孩子的持續學習及健康發展尤為重要，作為教育工作者或父母須要重視。

最新影片︰

學生須在學校攝取多種「營養素」

學生要成長健康，裝備自己以適應將來的社會，就必須在學校攝取多種「營養素」，以發展全身的「骨骼肌肉」；所以，學校應致力提供全人教育，重視同學學術、生命品格及課外活動的整全發展。

學術能發展學生的頭腦，使人明理，教人通達；良好的知識基礎及學術成就亦能為同學帶來可一展抱負的升學就業機會。語文是獲取知識和表達識見的媒介，是學會學習所必須的，大學收生尤其著重學生的語文能力，因此以本校為例，學校在課程規劃中，語文學習是重中之重。

此外，社會需要有健康價值觀（參教育局《價值觀教育》）和德行的人才，學生應從小建立良好的品格。「待人有禮」是形於儀表的行為、「尊重他人」是內在價值的修養、「服務社群」是豐盛人生的態度，三者互為影響。筆者相信，這是推行品德教育的「槓桿」，做好這三層工夫，其他美德容易隨之而來；家校合作，更可產生協同效應。

課外活動能裝備同學書本以外的軟技能，如：溝通能力、協作能力、自我管理能力、應變、解難能力等；長遠看：待他們長大投身社會工作或日後晉升時，此等能力的重要性絕不下於學術成就。所以在疫情下，雖然學校安排課外活動難度十分高，但老師仍堅持為同學舉辦全校旅行、團契、多元學習周（Xplore Week）及恒常校內、外多姿多彩的課外活動，同學可按個人興趣參加。疫情過後，若出入境限制取消，老師會復辦境外遊學團，帶同學「飛」到世界各處去拓展眼界和學習新事物。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

有效的學習需要「空間」

孩子發展需要「空間」。攝取多種「營養素」雖好，但若身體不能好好吸收，等於事倍功半，說不定還可能會有反效果。在繁重的學習中，學生需要適當的休息調和，使之能發揮更好的效果。適當的休息促進創意和活力，思緒可以整理，偶爾的「一人之境」更有利反思，好讓正在探索人生的年青人能透過進一步了解自己，人際關係變得更好，學習方略更準確，成績自然更好。學習的「空間」好比食物中的「不飽和脂肪酸」，乃健康人生所需要的。

「閱讀假期」便是一例。香港學生在長假期中，很多時候還須應付排山倒海的功課或準備測考。「閱讀假期」乃本校特色之一：農曆新年假期間初中學生沒有功課，假期後也不設測考，學校安排同學到圖書館借閱圖書，鼓勵他們在假期中進行閱讀，與書中作者漫遊天際，了解新事物，享受閱讀的樂趣，回校亦可與同窗自由分享交流。在繁忙的學習生活中，安靜閱讀，可陶冶性情，聆聽自己的聲音，這好比站在熙來攘往的街頭偶然迎來一陣清風一樣。政策深受家長歡迎，他們亦有「空間」安排家庭活動，享受天倫之樂。

「空間」泛指緩衝的地帶。溫暖的家庭是孩子的安全區，亦是他們學習的強大後盾。學校是社會的縮影，必定有得有失，有喜有悲，惟回到家中，家人的應援、補給和信任，可叫孩子重新得力，越戰越強，並提升其堅韌性。孩子若愛上學，愛回家，父母則毋須過份擔心，因這孩子的學習機制大概運作正常，可以漸漸放手了。

最佳化學習

孩子的健康生活（healthy life-style）和福祉（well-being）是《教育局價值觀教育》及《OECD 2030未來教育與技能計劃》所強調的觀念，家長和教師應照顧學生的多元學習需要及均衡的發展，俾使他們在不同範疇皆可以閃耀起來；家校亦應合作，為同學創造合適的空間，讓他們在學習與學習之間，能適時調整自己，身、心、靈得以持續健康成長。同學在計劃某一學習範疇時，不應只顧最大化（maximize）或最小化（minimize），而應全盤考慮，實行最佳化（optimize），為自己的學習找出最佳設定（optimal configuration）。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T