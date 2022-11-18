【世界盃】盤點各隊靚仔型男球星　邊支國家隊最多靚仔？

四年一度世界盃下周日開鑼，女士陪男友或老公睇波時，相信除了要明白何為「越位」，觀看球賽時亦會多加場內靚仔球星。TOPick為各位女球迷盤點各隊靚仔型男球星。

英格蘭：基亞利殊(Jack Grealish)

現效力英超曼城的翼鋒基亞利殊，一頭All Back髮型，加上貌似香港藝人周柏豪，獲香港網民封為「英超柏豪」，更近年更蓄起鬚根，男人味十足。

法國：基奧特(Olivier Giroud)

綽號「銀河唯一」，現效力意甲AC米蘭。因擁有模特兒身型及英俊外表，曾被譽為英超最性感球星。

葡萄牙：C朗拿度(Cristiano Ronaldo)

當代球王，加上勤力健身，球技、身材同屬頂級。但最近與球會曼聯關係鬧得不愉快，受到部分球迷唾棄。

阿根廷：戴巴拿(Paulo Dybala)

現效力意甲羅馬，眼大大、五官標致，雖被選入阿根廷大軍名單，但他近月大腿受傷，能否在世界盃出賽成疑。

荷蘭：迪列特(Matthijs de Ligt)

現效力德甲拜仁慕尼黑，迪列特身高190，金髮藍眼，一直大受女球迷歡迎。

韓國：趙賢祐

韓風代表，被指貌似韓星趙權，本身亦「貪靚」之人，經常敷面膜保養白滑肌膚。

墨西哥：奧祖亞(Guillermo Ochoa)

墨西哥五朝元老，貌似香港藝人吳鎮宇，外號「墨西哥Sam哥」。

烏拉圭：卡雲尼(Edinson Cavani)

現效力西甲華倫西亞，一頭長髮右加上永不放棄的拚勁，老而彌堅，與香港名宿李健和擁有相似的球味。

另類之選：麥佳亞(Harry Maguire)

英格蘭中堅，綽號「麥龜」，經常在賽事中撥弄秀髮，或許能撩動女球迷的芳心。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9