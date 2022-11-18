【多仔公】與前妻及5名模女友狂生12孩　美42歲男星一年育兒費達2300萬

▲ Nick Cannon與6名女性先後誕下11孩子，還有女友正在懷孕。

「生夠一隊足球隊」本是戲言，惟美國著名演員及歌手尼克肯能（Nick Cannon）竟先後與前妻及5名女友生育11名孩子，如今第12名孩子亦即將出生，生子速度驚人。他亦透露，每年花費在養育孩子的費用上高達300萬美金（約2300萬港元）。

據外媒報道，42歲的尼克肯能與知名歌手「花蝴蝶」Mariah Carey在2008年結婚，3年後他們迎來一對龍鳳胎子女，然而在2014年兩人傳出分居消息，最終在2016年離婚，結束6年婚姻，之後傳出是尼克太愛在外聊性事導致婚姻觸礁。

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沒有婚姻的束縛，尼克徹底放飛自我，與多名火辣名模交往，不斷生孩子。其中模特兒女友Brittany Bell為他誕下3名孩子，包括在2017年2月和2020年12月分別生了一名兒子和一名女兒，雖然兩人之後分手，但今年9月底，Brittany再為他生了一名兒子。

Brittany認為，他們不再做情侶，但一起養育孩子很不錯，所以兩人沒有復合，只因自己想給兩名孩子多添一名弟弟才繼續生育，沒有情感關係，而且是她主動要求生B，因此不打算要撫養費。

▲ Nick Cannon是美國著名節目主持、演員和歌手。（IG圖片）

一年4女友誕4孩

此外，尼克另一模特兒女友Abby De La Rosa亦在2021年6月及今年11月，分別誕下一對雙胞胎兒子和一名女兒。而去年6月底，他和模特兒Alyssa Scott的兒子，也是他的第7胎出生，但出生僅5個月就因腦癌夭折。

今年7月底，尼克和模特兒Bre Tiesi迎來第8胎，9月中旬，另一模特兒女友LaNisha Cole也生了一名女兒，即單計今年已有4名女友分別為他誕下孩子。沒想到，尼克最近又開心宣布，再有女友懷上他的第12胎，精力相當旺盛。

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對於外界傳出他每年要花300萬美金（約2300萬港元）子女養育費，他坦言實際數字絕對比這還要多。外界常諷刺他把生孩子當成一種比賽，並質疑他無法盡到養育責任，他否認，並認為每個孩子都是特別的，又指自己投入照顧的孩子的時間，比一般成人還要多，

如果我不和孩子待在同一城市，我會用facetime與他們上學前視訊；如果在同一城市，我會親自開車載孩子去上學，也會參與他們的課外活動。

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責任編輯︰王明芳