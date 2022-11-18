【施政報告2022】甯漢豪：有信心未來10年熟地供應可達標　何永賢：10年內劣質劏房將不能生存

▲ 立法會本周三起，一連3日辯論施政報告致謝議案，共有80名議員發言。（經濟日報資料圖片）

立法會經過連續3日討論，今日通過施政報告致謝議案。發展局局長甯漢豪表示，有一定信心，未來10年熟地供應量，可達到3,000公頃目標；又認為發展土地需要私人市場力量，不同意公私營合作是利益輸送。

房屋局局長何永賢則提到，施政報告提出，引入「公屋綜合輪候時間指數」，絕非在混淆視聽或玩弄數字；又相信透過多管齊下措施，可改變劏房租務市場生態，形容在。

醫務衞生局長盧寵茂表示，政府一直在保障市民健康和公共醫療系統下，促進社會經濟復常和人員往來，強調調整措施時須審慎態度、穩扎穩打，避免要走回頭路。他又指，疫症大流行尚未過去，加上本地疫情近日有升溫跡象，政府會按科學數據分析，適度調整防疫措施，又呼籲市民要保持警惕。

他續指，會和內地就擴大「健康驛站」名額，以及推進「前置檢疫」，即坊間所指的「逆向隔離」，保持溝通。

對於上任後首份施政報告，獲立法會通過致謝議案，正在泰國外訪的特首李家超表示，感謝立法會和議員的意見，政府會認真考慮和分析，令落實措施時更「貼地」；又深信良好的行政立法關係，是「愛國者治港」原則下的關鍵元素，未來會繼續加強與議員交流，共同努力提升治理能力和效能。

今年的施政報告致謝議案，辯論由本周三起一連3日進行，共有80名議員發言。

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責任編輯：胡偉明