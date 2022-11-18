【APEC】李家超首場APEC會議獲安排坐習近平身旁　下午晤印星領袖

▲ 李家超今早出席APEC首場領導人會議，獲安排坐在國家主席習近平身旁。（政府新聞處片段截圖）

亞太經合組織（APEC）「領導人非正式會議」，一連兩日在泰國曼谷召開。特首李家超早上出席會議後，下午與印尼總統佐科維多多及新加坡總理李顯龍進行雙邊會談，就雙方關心議題交流意見。

▲ 特首李家超（左）今日在泰國曼谷出席第二十九屆亞太區經濟合作組織領導人非正式會議。（政府新聞處圖片）

李家超早上抵達APEC會場，他在下車後脫下口罩，與泰國總理巴育握手，並拍照留念。在首場領導人會議上，李家超獲安排坐在國家主席習近平身旁。

李家超出席另一場合 曾與王毅短暫交談

李家超之後出席另一場非正式對話，會議討論如何和與會者及貿易夥伴，推廣可持續貿易及投資。李家超主動走近國務委員兼外長王毅身邊，傾談了一段時間後，王毅示意李家超返回座位。

▲ 特首李家超出席另一場非正式對話，主動走近國務委員兼外長王毅對話。（政府新聞處）

在下午，李家超先與佐科維多多會面。他表示，香港與印尼關係密切，去年雙方貿易額達50億美元，貿易數字亦正在上升。

李家超又感謝印尼支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，形容這是對香港非常重要的協定。佐科維多多則表示，香港在李家超帶領下，有信心兩地關係會更進一步。

▲ 特首李家超下午與印尼總統佐科維多多會面。（政府新聞處片段截圖）

李家超之後再與李顯龍會晤，並向對方介紹隨行的官員，包括商務及經濟發展局局長丘應樺，以及特首辦主任葉文娟等。

港人被誘騙到東南亞 李湘原：經貿辦有提供協助

訪問泰國期間，李家超亦聽取了香港駐曼谷經貿辦處長李湘原，講解經貿辦的工作。李湘原表示，駐曼谷經貿辦將於今年底前，成立有關招商引才的專責辦公室，透露現時正在進行籌備工作。他又指，在「0+3」安排下，海外人士入境香港時毋須隔離檢疫，可以在佩戴口罩下開會或觀光，只有少量控制措施，經貿辦會向不清楚香港檢疫政策的當地人士，提供並解答最新防疫資訊。

對於早前有多名港人被誘騙到東南亞國家的「賣豬仔」事件，李湘原則表示，經貿辦一直有與香港保安局，以及各地中國大使館保持聯繫，並向有關個案提供協助，例如交通、機票、食宿及回港前的檢疫安排等，認為求助個案回港情況順暢。

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責任編輯：胡偉明