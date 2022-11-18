【APEC】李家超首場APEC會議獲安排坐習近平身旁 下午晤印星領袖
亞太經合組織（APEC）「領導人非正式會議」，一連兩日在泰國曼谷召開。特首李家超早上出席會議後，下午與印尼總統佐科維多多及新加坡總理李顯龍進行雙邊會談，就雙方關心議題交流意見。
李家超早上抵達APEC會場，他在下車後脫下口罩，與泰國總理巴育握手，並拍照留念。在首場領導人會議上，李家超獲安排坐在國家主席習近平身旁。
李家超出席另一場合 曾與王毅短暫交談
李家超之後出席另一場非正式對話，會議討論如何和與會者及貿易夥伴，推廣可持續貿易及投資。李家超主動走近國務委員兼外長王毅身邊，傾談了一段時間後，王毅示意李家超返回座位。
在下午，李家超先與佐科維多多會面。他表示，香港與印尼關係密切，去年雙方貿易額達50億美元，貿易數字亦正在上升。
李家超又感謝印尼支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，形容這是對香港非常重要的協定。佐科維多多則表示，香港在李家超帶領下，有信心兩地關係會更進一步。
李家超之後再與李顯龍會晤，並向對方介紹隨行的官員，包括商務及經濟發展局局長丘應樺，以及特首辦主任葉文娟等。
港人被誘騙到東南亞 李湘原：經貿辦有提供協助
訪問泰國期間，李家超亦聽取了香港駐曼谷經貿辦處長李湘原，講解經貿辦的工作。李湘原表示，駐曼谷經貿辦將於今年底前，成立有關招商引才的專責辦公室，透露現時正在進行籌備工作。他又指，在「0+3」安排下，海外人士入境香港時毋須隔離檢疫，可以在佩戴口罩下開會或觀光，只有少量控制措施，經貿辦會向不清楚香港檢疫政策的當地人士，提供並解答最新防疫資訊。
對於早前有多名港人被誘騙到東南亞國家的「賣豬仔」事件，李湘原則表示，經貿辦一直有與香港保安局，以及各地中國大使館保持聯繫，並向有關個案提供協助，例如交通、機票、食宿及回港前的檢疫安排等，認為求助個案回港情況順暢。
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責任編輯：胡偉明