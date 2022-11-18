【試當真】吳家忻化身迪士尼實習生　kayan9896圓夢聖誕樹點燈

▲ kayan9896化身娛樂事務及服裝部實習組長。

試當真成員之一的吳家忻（kayan9896）今日於香港迪士尼樂園「A Disney Christmas」活動中現身，分別以演藝人員實習生及樂園賓客參與不同節慶時刻，展現如何令聖誕的歡樂魔力相傳！



kayan9896今日首先化身娛樂事務及服裝部實習組長，帶領LinaBell現身，為賓客送上節慶相聚時刻外，亦兼任「聖誕歌詠團」一員，於洋溢濃濃節日氣氛的美國小鎮大街呈獻撼動心弦的音樂時刻，以美妙的聖誕樂韻為賓客及其摯愛親朋送上節日祝福。

▲ 對kayan9896來說是十分新鮮的嘗試。

對kayan9896來說，這是十分新鮮的嘗試，她說：「要當一個稱職的演藝人員絕不容易，因為既要照顧LinaBell的需要，好似平時經理人照顧我一樣，同時亦要關注賓客的即時需求，要一眼關七，所以有小小緊張，幸好有專業的演藝人員已給我專業指導，相信絕對勝任有餘！」

至於擔任聖誕歌詠團成員，與演藝人員合唱《Winter Wonderland》一曲，可算是kayan9896夢寐以求的演出。

她解釋：「我很享受每個唱歌的時刻，特別是與其他迪士尼表演者合作時，那份默契，還有歌聲上的和諧配合，都能讓我陶醉其中。而且我亦好鍾意今日這身維多利亞復古造型，令我更加投入角色。」

除了擔任樂園的奇妙實習生，kayan9896亦是今年首位幸運賓客為聖誕樹亮燈，為大家點亮奇妙聖誕。

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