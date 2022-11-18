【癌症殺手】39歲女長期口腔潰瘍不癒　揭患舌癌三期切舌頭保命

▲ 39歲女長期口腔潰瘍不癒，揭患舌癌三期切舌頭保命。（iStock圖片）

長期有口腔潰瘍問題，小心是癌症警號。馬來西亞一名39歲女子出現口腔潰瘍持續1年，最終確診舌癌三期，需接受手術切除舌頭以及口腔大部分組織，導致失去說話能力。

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綜合外媒報道，39歲女子莎蒂亞出現口腔潰瘍後久未痊癒，時間長達1年，直至前往醫院接受檢查後，在2020年2月證實患上舌癌三期，癌細胞已經擴散。

其後莎蒂亞接受手術和化療，先後割除被癌細胞入侵的舌頭和口腔組織，以及拔除下顎所有牙齒。她憶述，「當時我痛不欲生，不能吃、不能喝、也不能說話，每天都在睡夢中痛醒」，她亦只能透過鼻管灌食牛奶、使用喉管抽痰。

由於失去舌頭和大部分口腔組織，莎蒂亞喪失了說話能力，只能靠手機打字和書寫與他人溝通。她以過來人的身份呼籲，切勿輕視口腔內的異狀，當口腔潰瘍持續3周仍未痊癒，應盡快到醫院檢查。

痱滋與舌癌徵狀相似

耳鼻喉科專科醫生邱騏驄曾接受TOPick訪問時指出，舌頭是口腔中最常患癌的一個位置，舌癌多發生在舌頭兩旁，少數會在舌面及舌根，而甚少在舌底出現。

患癌原因眾多，舌癌最常見的誘因為吸煙、飲酒、慢性發炎（如被牙齒磨損）、愛咀嚼煙草及檳榔，而家族史的遺傳因素亦有。年紀愈大患舌癌的機會愈大，患者以50歲以上較多，男女比例以男士略多。

由於在口腔出現痱滋十分普遍，出現的潰瘍又與舌癌徵狀相似，究竟兩者如何分辨？「一般市民難分痱滋和舌癌，尤其是初期舌癌與痱滋根本難以分辨，醫生要靠臨床診斷經驗、組織化驗來確認。如舌頭痱滋三、四星期仍未痊癒，同一位置長期有潰瘍未癒合，或者舌頭有硬塊、不明來歷的流血，就需要找醫生檢查。」

留意頸上腫塊

邱醫生指尚有一個情況不能掉以輕心的，是留意頸部有否出現腫塊，因為有時舌癌腫瘤未必長得很大，但已可有淋巴擴散，因此頸部有腫塊，也是舌癌其一病徵。好些病人並非因口腔問題，而是因頸有腫塊求醫而確診。當舌癌已擴散至頸淋巴，已屬較晚期的癌症，處理會較複雜。

以下為7個舌癌常見徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣