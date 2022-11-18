【超越血緣的愛】孤兒15歲時被領養赴美　90後港男幸福宣言︰我好幸運

▲ 本港男生Luke在15歲時被領養赴美，他感受到超出血緣無條件的愛。

「你就是我們家族的一分子，跟另外5個子女是沒分別。」90後港男Luke一直將領養父母對他說的一席話銘記心中。Luke沒有見過親生父母，約4歲入住兒童之家，直至15歲被來自美國的一個家庭領養，多了爸媽、3個哥哥及2個家姐，突如其來的身分及環境轉變，Luke需時適應，至今經歷15年了，深深體會超越血緣的愛。

▲ 90後男生分享被領養的經歷，有家人，不再孤身一人。（林綺虹攝）

眼前的Luke在人前講述自己的身世，難免顯得靦腆，不過他勇於分享是希望大眾多認識領養孩子，了解到親情是不受血緣的羈絆。「這是我的家庭，嗲哋、媽咪，大哥、二哥、大家姐、二家姐及三哥，最後就是我。3個阿哥都是養父母親生，2個家姐和我就是領養的。」Luke拿起家庭相冊介紹著，他是Franz家族一分子，家人在美國南達他科州（South Dakota），他直言︰

自己是很幸運的，跟家人有講，每個人都是這樣說，我好幸福被他們領養，他們是最好的家庭，真的！

▲ 當時15歲的Luke在香港第一次跟領養父母見面。（圖片︰受訪者提供）

4歲孤兒入住兒童之家

Luke沒有見過親生父母，4歲前的他是由生母的朋友養大。年幼的Luke多次被獨留家中自己走到街上，被警察捉了2、3次後，就將他交給社會福利署接管，並入住兒童之家。

兒童之家的家舍姨姨很愛錫Luke，在假日時會接他回家照顧。無家孩子只能在兒童之家待至18歲，Luke一直有申請領養，但很久沒有消息，覺得沒機會，本身預計依照18歲後獲派公屋，開展一人的生活。

那時我沒有很渴望要一個家庭，加上本身生活幾好，住公屋都沒有甚麼要擔心。讀書都正正常常，預計留在港考A-level再升大學。

▲ Luke加入Franz家族，爸媽、3位哥哥及2位家姐之外，亦有阿嫂、姪仔和寵物犬。（圖片︰受訪者提供）

對於Luke來說，「家人」似是一種奢想。不過，15歲那年迎來人生轉捩點，獲通知有美國的家庭領養他，他成為被選中的孩子，聽了意見決定踏出第一步，人生改變。

我聽了社工、以及很錫我的家舍家長意見，認為我如此大年紀有美國家庭肯收養，錯過了今次就無下次。

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15歲獲美國家庭收養

加上，美國Franz一家誠意滿滿，特意為Luke親手製作一本書，一家七口自我介紹，各人均親筆寫了一段話給他，Luke亦考慮海外生活的環境等因素，在中三那年決定準備赴美，多了一重新的身分「兒子」。

在海外，領養孩子很平常，Luke家中2名家姐是美國本地被領養的。而他被領養是機緣，父母一直有當海外交流生的寄宿家庭，領養他前一年，有名10多歲的埃及交換生，Franz一家與埃及生相處得很開心，視他為家族的一份子。Franz一家有感領養多一位青少年沒問題，作為基督徒的他們，在一本宗教雜誌看到Luke的資料，就這樣開始越洋領養一位香港少年。

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領養父母細心安排

回想約15年前，領養父母窩心安排，令Luke受寵若驚，亦大受感動。Luke指出阿爸阿媽飛過來香港，在社工陪同下先在香港相處一星期，想他在熟悉的環境認識他們。領養父母的家在南達他科州屬偏遠小鎮，所住的地方只得6萬人的城市，故當時父母先帶Luke到加州去玩及探望哥哥，

先去了加州探望在那邊讀書的兩位阿哥，領養父母來說可說是幫我幫到盡，想我慢慢適應，加州始終多些人、繁華些的大城市，又帶我去迪士尼。之後到南達他科州，第一印象令我呆了，8成以上機場的人應該都是為我而來，最少都有50、60人，拉起很多歡迎我的橫額。

▲ 相冊是Luke的寶物，永遠跟家人在一起。（圖片︰受訪者提供）

Franz一家事事為Luke細心安排，Luke首年赴美國新環境，事事很新鮮、很多體驗，非常忙碌，例如上學環境不同，第一年要學駕車等，首年忙碌得無暇想太多，至第2年，他開始感辛苦想念香港，並跟養父母提起想回香港，因而有些拗撬。

我有些辛苦想回去，他們就會覺得點解，他們也不是做不好。最後阿媽哭，我又哭。

放手教育獨立孩子

Luke待在美國第3年左右，慢慢跟家人更多分享，早已感到舒服自在叫爸媽，尤跟哥哥相處融合，無所不談。父母放手讓Luke成長，起初有安排興趣班，但同時想孩子獨立，安排了他打暑期工賣雪糕，取表格給Luke讓他填表見工，而學習路上亦由Luke自主決定。

外國人教育方式不同，他們一步一步慢慢放手，例如第1、2年會給我零用錢買食物、入油，之後開始返工，我就需自己付油錢。又如上大學18歲時，雖然學校在同一鎮，但爸媽覺得我要開始自己出外租屋，他們會付部分租金，希望我不要一直黏著屋企。

▲ Luke很感謝家人無條件的付出，自覺幸運成為Franz的家庭成員。（林綺虹攝）

上到大學，Luke屬意選讀理科，升上同一鎮上的大學，近家可跟家人相處多些。他選修化學工程讀到第2年，覺得不適合自己就轉讀了工業工程，大學讀了4年半。他有感工程在美國很吃香，畢業後做了約3個月實習，然而心繫香港，在美國生活7、8年後想回出生地。最後在家人的不捨下，當年23歲的Luke回香港，而家人精心DIY家庭相冊陪Luke回港，Luke視它如寶。

我有解釋習慣不到，而且想回來見朋友。其實爸媽起初不太理解，一定有反對，覺得我一讀完就走，是來讀書抑或加入我們的家庭，現時阿媽都知道及理解了。

▲ Luke大讚自己的家人是世一！他是最幸福的。（圖片︰受訪者提供）

不在身邊更明白家人的珍貴

回港約已7年，Luke期間只回美國2次，而二哥三哥有來香港，受疫情影響真的影響見面。Luke掛念家人，現時一星期至少傾2次電話，傾談很多，無所不說，

阿爸阿媽一直有講，我就是他們家族的一分子，是跟另外5個仔女沒分別，我那時不是不信，始終感受不是很深。直至我返來香港，反而明白多了，因為他們不在身邊，更會珍惜掛念。

▲ 「樂兒會」主席林太與Luke，他們都希望大眾多了解領養議題，家人可以超出血緣的。（林綺虹攝）

爸媽現時60多歲，當家庭醫生的爸爸去年退休，媽媽一直忙做家庭主婦，Luke希望明年航班增多時回美國跟家人見面。問Luke屆時會否準備烹調香港美食，他笑言試過，但成了家人的惡夢，因為不醒目整了一些對他們來說很恐怖的食物，煲了魚湯，可知道外國人眼中的魚只是魚柳，不會有整條魚的，「不太成功，簡直是地獄料理」。

而臨近感恩節、聖誕節，他會準備寄禮物及心意卡，而當下可做的，Luke表示會多些致電回去，他提及外國人擅長表達心意，傾電話收線會說Love you，他表示雖然尷尷尬尬，但他也會說，都是真心說出口。

那麼多年，我領悟到愛是可以無條件的，家人是無條件為你付出的人。而我的家人是超出血緣，老土些去講，都幾偉大的！

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領養家長互助組「樂兒會」

Luke是次的訪問由非牟利機構「樂兒會」牽線，希望讓大眾了解更多領養孩子/家庭。「樂兒會」於1993年成立，由一眾領養家長組成，藉不同的活動連繫各個領養家庭，家長互相支持分享，得到支援，而被領養的小朋友亦知道其特別的身份不止是他，從而更接納自己。

「樂兒會」主席林太指出，一般人對領養有誤解或認為不能生育才去選擇領養，她認為領養是家庭計劃的其中一個選擇，家不一定只看血緣關係，而是大家彼此之間的愛，兩夫婦本來也是沒有血緣，兩人結合去成為家庭，因為愛而走在一起。「樂兒會」適逢於本月設有「11月領養月」，設有網上分享會，領養家庭去作分享，包括領養孩子在不同年紀的需要，領養爸媽的心態想法轉變等，同路人互相支援。了解更多詳細可【按此】瀏覽。

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記者︰顏紫燕