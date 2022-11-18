【檢疫設施】港灣道體育館暫託中心11.25重啟　接收輕症或無症狀確診長者病人

▲ 港灣道體育館的暫託中心將於11月25日投入運作。（政府新聞處資料圖片）

社會福利署今日（18日）宣布，由於近日院舍新冠確診個案有所增加，設於港灣道體育館的暫託中心將於11月25日重新投入運作，接收輕症或無症狀確診長者病人，設有130個床位。

港灣道體育館暫託中心提供基本膳食及護理支援，不另收費。九龍樂善堂會組成照顧專隊，為中心內的長者病人提供暫時照顧服務；而卓健醫療則會為中心提供醫療支援。社署又說，會繼續密切留意疫情發展，並按有關政策局和部門的建議，調整各項隔離或檢疫設施的用途。

康文署則表示，因場地關閉而引致的退款安排，租用人可填妥退款申請表，連同用場許可證正本郵寄或親身遞交至康文署灣仔區康樂事務辦事處。退款申請表格可在康文署網頁下載。

港灣道體育館暫託中心早前於10月20日停止運作。社署當時指，由於疫情稍為緩和，故暫託中心會停止運作。

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責任編輯：黃悅晴