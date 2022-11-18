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【復常之路】江玉歡批本港不再「緊急」應調整解除　目前防疫政策「形式大於實際」

社會 16:07 2022/11/18

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(資料圖片)

本港實施入境「0+3」近兩個月，特首李家超早前行會前指不會再討論「0+幾多」，重申本港採取風險管理策略，從中調校。選委界議員江玉歡指香港防疫措施依然滯後，維持不適合的防疫措施會成為香港復常的絆腳石，及時放寬防疫政策可助香港重拾往日風采，促請政府審視防疫政策與社會實際情況的匹配度，日後調整防疫政策時應更具前瞻視野。

立法會辯論《施政報告》致謝議案，選委界議員江玉歡指，香港當前社會環境「緊急」二字已經遠不能概括香港現狀。因此，在緊急狀態下制定的政策亦應調整，甚至解除，否則不適當的措施將成為香港復常路上的「絆腳石」。參考國際其他地方，在緊急條例未列明緊急定義的情況下，行政機關和立法機關均有責任和權力對具體情況進行把關。及時放寬防疫政策，能為香港重拾往日風采增強信心，但目前防疫政策仍然滯後、與社會脫節及「形式大於實際」，對社會發展構成不同程度的阻礙，促請政府檢視政策。

她稱，在新一屆政府上任以來，香港社會不同方面均有可喜變化和進步。尤其防疫政策的及時放寬亦為香港重拾往日風采增加信心。但當前一些防疫措施仍存在滯後、與社會脫節及「形式大於內容」的情況存在，這些現狀均對社會發展存在不同程度的阻礙。後續，在防疫問題上希望政府審視現時政策與社會實際情況的匹配度，在後續調整防疫政策時，更具前瞻視野和膽識。

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責任編輯：余思嵐

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