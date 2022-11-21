社署保護兒童日　凝聚家庭 齊抗暴力20載

兒童是社會上需要被保護、被愛惜的一群。社會福利署多年來舉辦不同類型活動，推廣愛護家庭、預防家庭暴力的信息。「凝聚家庭 齊抗暴力」宣傳運動踏入20周年，今年以「保護兒童 全城起動」為主題，適逢11月20日是聯合國「世界兒童日」，20周年典禮於當日舉行並定11月20日為「保護兒童日」，希望能凝聚各界力量，一同關愛兒童。

保護兒童 全城起動

社會福利署在11月20日舉辦2022「保護兒童日」暨「凝聚家庭 齊抗暴力」宣傳運動20周年典禮。典禮以網上直播形式舉行，並在港台電視32同步直播。當日勞工及福利局局長孫玉菡和社會福利署署長李佩詩擔任主禮嘉賓，聯同社會各界人士拍攝「保護兒童 全城起動」的呼籲短片，希望喚起市民對「保護兒童」的關注。此外，典禮上還頒發「童聲童想」音樂短片創作比賽的獎項、回顧並選出20年來「我最喜愛宣傳海報及短片」，同時推出「心房子」YouTube頻道及首次播出「保護兒童：聆聽孩子的心聲」的短片。(去片：https://youtube.com/channel/UCn4UP7O_KRa0cPFtyPNnv6Q)

▲ 各界人士響應保護兒童，全城起動。

▲ 各界人士響應保護兒童，全城起動。

▲ 各界人士響應保護兒童，全城起動。

▲ 各界人士響應保護兒童，全城起動。

▲ 各界人士響應保護兒童，全城起動。

訂立舉報虐兒機制 加強保護兒童

孫玉菡於典禮上致辭時表示，《行政長官2022年施政報告》全力推進訂立強制舉報虐待兒童個案機制，會在明年上半年向立法會提交條例草案，並為相關從業員提供培訓，協助他們及早發現和舉報虐待兒童個案。他呼籲社會各界、持份者和巿民同心協力，建設關愛兒童的社會，期望集合大家的力量守護下一代，讓兒童健康快樂地成長。

▲ 勞工及福利局局長孫玉菡強調，政府全力推進訂立強制舉報虐待兒童個案機制，呼籲各界同心協力，建設關愛兒童的社會。

李佩詩亦在典禮上強調家庭是社會的基石，也是保護兒童的重要後盾。今年是「凝聚家庭 齊抗暴力」宣傳運動成立的20周年，社會福利署特意創作全新的主題曲《童聲童想》，以表達兒童對父母及家庭的心聲。她希望大家可透過「心房子」的Facebook/Instagram專頁及YouTube頻道，以不同的角度了解兒童的心聲。

▲ 社會福利署署長李佩詩表示，家庭是社會的基石及保護兒童的重要後盾，藉著主題曲《童聲童想》表達兒童對父母及家庭的心聲。

從兒童角度出發 以鏡頭表達兒童心聲

為了令大眾更明白兒童的內心世界，社會福利署創作了名為《童聲童想》的全新主題曲，並舉辦「童聲童想」音樂短片創作比賽，廣邀全港中、小學生及市民參與，製作音樂短片，宣揚愛護兒童與和諧家庭的信息。

立即收聽主題曲《童聲童想》：

各組別的得獎隊伍在典禮上分享其創作意念。小學組（團體）冠軍得主聖公會聖約翰曾肇添小學金永添校長表示，他們的作品是希望帶出任何時候家人總在身旁的信息，強調家庭的凝聚力。中學組（團體）冠軍得主香港扶幼會盛德中心學校林澄峰老師則希望透過作品帶出正向思維的重要性，盼望成人可代入兒童的心態，多讚賞多獎勵。公開組冠軍循理會屯門青少年綜合服務中心的古淇楠姑娘表示，他們在作品中分享關懷兒童身心靈的重要性，期望大家珍惜與兒童相處的時刻，並以兒童的角度出發，而非以成人的視角看待兒童。想欣賞所有入圍及得獎作品，可到「心房子」YouTube 頻道重溫。（重溫得獎片段：https://youtube.com/channel/UCn4UP7O_KRa0cPFtyPNnv6Q）

▲ 小學組（團體）冠、亞、季軍。

▲ 中學組（團體）冠、亞、季軍。

▲ 公開組冠、亞、季軍。

回顧過去 展望未來

為了向市民大眾宣揚保護兒童的重要性，由今年四月開始，社會福利署聯同各地區單位及各社會服務機構一起舉辦了接近1,000個活動，總參與人次超過21,000人，致力推廣「凝聚家庭 齊抗暴力」的信息。

▲ 由大會主持彭晴聲音導航，配以動畫啟動「保護兒童日」。

社會福利署更將過去20年的宣傳海報及短片整合，並舉辦「我最喜愛宣傳海報及短片」網上投票比賽，當中以「贏咗場交 輸咗個家」最令大家印象深刻。

想知道更多「保護兒童」的最新消息及各地區的活動，請密切留意「心房子」Facebook/Instagram，以及YouTube頻道。守護孩子，由你和我一同開始。

FB: https://www.facebook.com/HeartandHut/

IG: https://www.instagram.com/heartandhut/

YouTube: https://youtube.com/channel/UCn4UP7O_KRa0cPFtyPNnv6Q

大家如想重溫典禮片段，可瀏覽心房子Facebook及YouTube 頻道: https://youtube.com/channel/UCn4UP7O_KRa0cPFtyPNnv6Q

(特約)