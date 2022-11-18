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【小一派位】小一自行分配學位下周一揭盅　成功率達49.6%創近15年新高

社會 17:03 2022/11/18

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小一自行分配學位將於下周一（21日）揭盅。（資料圖片）

明年9月入讀官立及資助小學的小一自行分配學位將於下周一（21日）揭盅。教育局今（18日）公布，本年度有43,755人申請自行分配學位，創12年新低；有21,724人獲派學位，成功比率達49.6%，是自2008年入學年度以來新高。

教育局發言人今日公布，本年度有43,755名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，較去年少1,669人；最終有21,724名兒童於此階段獲派學位，按年增2個百分點。當中11,790人屬「必收類」學生，佔54.2%，餘下9,934人則按「計分辦法準則」分配。

發言人提醒，所有曾為子女申請自行分配學位的家長，可於下星期一（21日）上午9時至下午5時，攜同小一入學申請表的家長副本，前往所申請的小學查閱申請結果，亦可瀏覽學校網頁或致電學校查詢。獲得自行分配學位的兒童，其家長可於下星期三（23日）或星期四（24日），按學校的註冊安排及帶同所需文件，於學校辦公時間內辦理註冊手續；如家長未能在指定期間辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。

發言人又說，教育局會於明年1月中旬，以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，他們可於2月4日或5日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續。局方亦提醒，由2023年起小一入學申請將分階段電子化，鼓勵家長及早登記使用「智方便+」，以透過電子平台辦理選校手續及查閱統一派位結果，詳情將於稍後公布。
 
家長亦須注意，除獲豁免人士或學生以學生身分參加學校安排的活動外，所有5歲或以上的訪客，均須出示疫苗接種紀錄並使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才會獲准進入學校。任何屬於「紅碼」和「黃碼」的人士均不能以訪客身分進入學校。 
 
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記者：黃悅晴

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