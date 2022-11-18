【打擊賭博】懲教署世界盃前夕遏獄內賭風　60名在囚人士遭紀律檢控

▲ (新聞處提供)

世界盃即將揭幕，懲教署7至10月展開行動，揭發60人涉嫌在囚期間賭博被紀律檢控。

由床邊搜到窗邊，又出動俗稱「長頸鹿」檢測儀，檢查每個角落。世界盃即將揭幕，懲教署加強打擊獄中賭博，平均每月搜查監倉約1,100次，在7至10月拘捕60名在囚人士，涉嫌在監禁期間賭博，約4成與足球有關，最高賭注涉及逾2,000元。

總懲教主任（審核及保安）陳少烽：「這個數字與過往有大型足球賽事，好像歐國盃同期年份相若，過往2021年歐國盃舉行前4個月期間，我們總共有58名在囚人士因為賭博而被紀律檢控。」

懲教署指，隨著世界盃臨近，獄中掀起賭風，賭博的工具不斷簡化，以驅蚊貼、口罩條等製造賭具，注碼亦變得多元化。

懲教事務監督(審核及保安)黃栢穎：「之前試過將紙巾攤開，捲起來藏起一張紙，調查後發現是賭博紀錄。賭博記錄資訊的方法越來越來蠱惑，找出來都不知是甚麼，最近有保安組人員成功截獲一封外界人士寄給在囚人士的信件，破解到整封信都寫滿足球的賠率。」

懲教署會以「加監」或隔離監禁的方式懲罰違規賭博的在囚人士。在囚人士不能管有現金，所以會用香煙等個人物品作賭博的籌碼。

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責任編輯：余思嵐