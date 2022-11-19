【健康問題】從臉部皺紋看健康問題 面上皺紋愈多患骨質疏鬆機會愈大

▲ 面上皺紋愈多，患上骨質疏鬆機會愈大，亦容易產生骨折。

一個曉得從「皺紋」看健康的朋友說，如果鼻子上本來無皺紋，但突然出了皺紋，就要留意健康了。

據說，鼻皺紋對應的人體器官是心臟（信不信由你），所以，一旦發現鼻上出現了皺紋，就必須留意心臟健康了。有沒有改善方法呢？就是常常輕輕地按壓鼻子和鼻翼旁的肌肉。

至於眼睛部位的皺紋呢？由於那是人體最薄弱、水份最容易流失的皮膚組織，所以最不容易保養。加上眼睛周圍的真皮滿布靜脈，遇上血液循環出現問題，就會造成浮腫。年齡的增長也是令眼皮皮膚變薄的原因，到了這個階段，血管的支撑力已經大不如前，皺紋就現身了。為甚麼會有眼袋？這是關乎眼睛下部的皮脂膜極薄之故，一旦腎臟和膀胱功能出現問題，水份就會滲出到眼皮，於是形成眼袋。

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另一種皺紋是面頰紋。如果不加保養，眼尾下至面頰顴骨處，會出現很深的皺紋。那是因為顴骨位置的皮膚薄弱，容易被紫外綫侵襲，加上年紀漸長、皮膚鬆垮，皺紋自然產生。

這位朋友補充說，面上皺紋愈多，患上骨質疏鬆機會愈大，亦容易產生骨折。如果顴骨處有鎌刀形皺紋，就要留意雙腳的健康了。

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