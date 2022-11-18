【學校動態】人先要學懂渺小   慈聖天校長：回饋社會才能變得偉大

▲ 學生都必修「服務學習」。

香港教育界最可貴之處就是多元化，有不同宗教、理念及教學方法，有時家長選校未必認識整間學校的各方面，有時就是因為認同一個理念，就會決定選擇，今次介紹的學校就是要教導學生「學懂渺小」。

所謂「渺小」是指「微末心，手足情」，學生要清楚知道每一個人在世界上都是微小的，心態上要謙虛。而手足情就很直接，身邊所有人都值得珍惜，需要互愛。在今天這個講求自我、個人主義的時代，要教導小朋友謙卑、顧及他人，實在是談何容易。

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這位校長朋友採用「服務學習」的計劃，透過服務他人和社區，從中領悟箇中道理。4至6年級高年級「全民皆兵」，所有學生兵分十路，分成10個制服團隊，紅十字會、幼童軍、小女童軍、交通安全隊等等，必須參與社區服務，幫助他人、回饋社會，服務範圍也相當廣闊，由清潔社區、探訪長者、慈善籌款、童軍等等。

間所有學生都必修「服務學習」的學校，就是慈雲山聖文德天主教小學，校長林偉才對於學生的服務社會的熱心引以為傲，即使疫情期間，服務學習也沒有停下來。林校長說：「堅持服務學習為培養學生愛主愛人的品格，疫情就是患難，更需要見真情。學生關注疫情中需要幫助的人，更應該去關心及幫助別人。」

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隨著人類的知識愈豐富能力愈強，就愈不懂得認清自己的不足，我相信，今天的世界，更需要林校長的教育理念「人先要學懂渺小，以助人、回饋社會為先，才能變得偉大。」

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