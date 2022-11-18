  • 25°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 18:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打擊罪行】海關文錦渡截查入境貨車　檢240萬元疑走私大閘蟹

社會 16:56 2022/11/18

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

(新聞處提供)

海關與食物環境衞生署食物安全中心在11月16日在文錦渡管制站進行聯合行動，檢獲約5100公斤懷疑走私大閘蟹，估計市值約240萬元，一名43歲男貨車司機正協助調查。

海關人員當日在文錦渡管制站截查一輛入境貨車，經檢查後，在車上已申報的貨物中發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹。另外，檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合有關介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。根據《公眾衞生及市政條例》，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適宜供人食用。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。另外，根據《食物安全條例》，任何人如無合理辯解而未有登記下經營食物進口或分銷業務，即屬違法，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【行山意外】男子西貢蚺蛇尖行山昏迷　送院搶救不治
今日 14:10
【行山意外】男子西貢蚺蛇尖行山昏迷　送院搶救不治
【普遍晴朗】公益金百萬行周日舉行料天晴最高溫28度　下周二起一連4天多雲有驟雨
今日 14:52
【普遍晴朗】公益金百萬行周日舉行料天晴最高溫28度　下周二起一連4天多雲有驟雨
【虛假文書】涉用假單申領工程費　廉署起訴住宅大廈時任法團委員
今日 15:36
【虛假文書】涉用假單申領工程費　廉署起訴住宅大廈時任法團委員
【復常之路】江玉歡批本港不再「緊急」應調整解除　目前防疫政策「形式大於實際」
今日 16:07
【復常之路】江玉歡批本港不再「緊急」應調整解除　目前防疫政策「形式大於實際」
【打擊賭博】懲教署世界盃前夕遏獄內賭風　60名在囚人士遭紀律檢控
今日 16:37
【打擊賭博】懲教署世界盃前夕遏獄內賭風　60名在囚人士遭紀律檢控

你可能感興趣

【行山意外】男子西貢蚺蛇尖行山昏迷　送院搶救不治
今日 14:10
【行山意外】男子西貢蚺蛇尖行山昏迷　送院搶救不治
【普遍晴朗】公益金百萬行周日舉行料天晴最高溫28度　下周二起一連4天多雲有驟雨
今日 14:52
【普遍晴朗】公益金百萬行周日舉行料天晴最高溫28度　下周二起一連4天多雲有驟雨
【虛假文書】涉用假單申領工程費　廉署起訴住宅大廈時任法團委員
今日 15:36
【虛假文書】涉用假單申領工程費　廉署起訴住宅大廈時任法團委員
進出口 食物環境衞生署 海關 進出口條例

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【網絡熱話】第一城鎖車隊極速鎖林寶　網民反被相中另一重點吸引
16:22 2022/11/17
【網絡熱話】第一城鎖車隊極速鎖林寶　網民反被相中另一重點吸引
【網絡熱話】第一城被鎖林寶女車主身份曝光　擁驕人身段用兩字回應網民【多圖】
今日 10:01
【網絡熱話】第一城被鎖林寶女車主身份曝光　擁驕人身段用兩字回應網民【多圖】
【KOL爆料】Coffee不忿被影射出席飯局　連環回應：網上世界真係亂講咩都得
18:43 2022/11/17
【KOL爆料】Coffee不忿被影射出席飯局　連環回應：網上世界真係亂講咩都得