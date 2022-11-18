【打擊罪行】海關文錦渡截查入境貨車　檢240萬元疑走私大閘蟹

▲ (新聞處提供)

海關與食物環境衞生署食物安全中心在11月16日在文錦渡管制站進行聯合行動，檢獲約5100公斤懷疑走私大閘蟹，估計市值約240萬元，一名43歲男貨車司機正協助調查。



海關人員當日在文錦渡管制站截查一輛入境貨車，經檢查後，在車上已申報的貨物中發現該批懷疑未列艙單的大閘蟹。另外，檢獲的大閘蟹並無附有由出口地當局簽發的衞生證明書，不符合有關介貝類水產動物（大閘蟹）售賣許可證的條款規定。

走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。根據《公眾衞生及市政條例》，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適宜供人食用。違者一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。另外，根據《食物安全條例》，任何人如無合理辯解而未有登記下經營食物進口或分銷業務，即屬違法，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

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責任編輯：余思嵐