【最新疫情】今增8,008宗確診　連續兩日破8,000宗水平

▲ 今增8,008宗確診，連續兩日破8,000宗水平。（資料圖片）

本港今日（17日）新增8,008宗確診，其中本地感染佔7,501宗、輸入佔507宗，另多8確診病人離世。

新增507宗檢測陽性輸入個案，當中包括428宗核酸檢測陽性及79宗快速抗原測試陽性個案。新增輸入個案當中，244宗涉及機場檢測樣本、179宗涉及第一至三日樣本，餘下84宗涉及第四至七日樣本

截至11月18日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現222宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現47宗XBB、16宗XBD、一宗BA.2.75.2、一宗BF.7及61宗BQ.1.1亞系個案。

學校個案方面，今共580間學校呈報893宗確診，有4間學校共4班因出現群組感染，需停課7日。

院舍個案方面，11間安老院舍，共16名院友、2名員工確診，48名院友檢疫；3間殘疾人士院舍，共3名院友確診，18名院友需要檢疫。

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責任編輯：李榮忠