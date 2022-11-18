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【專業失德】女子接受子宮切除後胃痛難耐　揭腎臟被無牌醫生摘除

健康 17:45 2022/11/18

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婦女接受子宮切除後胃痛難耐 醫：你兩顆腎臟都被人偷了

求醫前應查證醫生的專業資格。一名印度婦女在接受子宮切除手術後胃痛難耐，檢查後醫生卻告知患者家人，她的兩顆腎臟早前進行子宮切除時被摘除，以致腹痛。印度警方正在調查，現階段已拘捕一名醫生，另一名仍然在逃。

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30歲印度婦女蘇利塔‧德維（Sunita Devi）於本年9月3日曾於一所診所接受了子宮切除手術，但手術過後Sunita Devi胃部劇痛無比，於是她便前往了克里希納醫學院（SKMCH）求醫。經過醫生的檢查後指出，Sunita Devi胃部疼痛源於她的兩顆腎臟被摘除。

Sunita Devi的母親隨即按《人體器官和組織移植法》與《防止暴行法》對進行子宮切除手術的兩名醫生Pawan Kumar及R K Singh提出起訴。

印度警方隨後便查出涉事診所並沒有註冊，而且診所內更沒有正規的手術室，甚至是缺乏基本醫療設備。而且更沒有顯示診所內的醫生有相關的學位。警方隨即便拘捕了診所的負責人Pawan Kumar，而醫生R K Singh則仍然在逃。

至於Sunita Devi現時仍定時於克里希納醫學院接受透析，同時亦在等待腎臟移植。

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責任編輯：羅嘉欣

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