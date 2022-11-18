【電話騙案】警偵破5宗「猜猜我是誰」電騙拘6人　有銀行職員揭發助拘2男

▲ (曾秋文攝)

警方偵破5宗「猜猜我是誰」電話騙案，共拘捕6人，涉及款額近30萬元，警方暫控4人企圖欺詐及欺詐罪，其餘2人仍被扣查。

西區警區重案組第二隊主管黃立人督察表示，在本月16日，一名69歲女子報案，指收到騙徒電話訛稱是受害人兒子並干犯刑事案件，急需要5萬元保釋金，但因受害人曾接觸警方防騙宣傳遂報警求助。事件遂成功令警方拘捕2名準備接收騙款的男子。

另外同日警方接獲一宗報案，一名85歲老婦接到騙徒來電要求3.5萬元保釋金，當準備交騙款時被醒目保安員揭發，最後警方鎖定兩名騙徒並在將軍澳拘捕他們及搜出6萬元騙款，經調查後相信兩人早前涉及另外兩宗將軍澳的同類騙案，受害人分別損失5萬元和6萬元。至昨日（17日）警方再次接到一名83歲老婦同樣受騙，她在香港仔一間銀行提款時，被銀行職員揭發，警方其後拘捕一男一女。



HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：曾秋文

