【學校動態】慈航學校設國學課程教德育  校長： 品格比追學術成績更難

香港的教育界，尤其是家長實在非常之「香港地」，節奏急促、潮流轉變快，曾幾何時很崇尚中國文化、普通話教中文，但可以幾年間風勢逆轉，將國民教育、認識中國視為洪水猛獸。不過，我認識的這位校長一直都透過中國傳統道德和中華文化，對培育小朋友品德，多年來每天師生都一起誦讀弟子規。我曾經聽聞有家長對小朋友在學校背誦古文，弟子規、三字經、孝經，都會擔心是洗腦。但我認為「倘若洗腦，可教好小朋友品德，洗腦又何妨。」

這位校長朋友談及，學校以國學課程教德育，是源於某一次家長的經歷，當時有位家長拖著小學三年級的小朋友在擠逼的鐵路車站，被其他乘客碰撞，正當準備埋怨時，這位懂事的小朋友開解媽媽說：「學校老師教導，弟子規裏面教導我們不要常常抱怨，別人做錯事，應當原諒。更何況剛才他人是無心之失」小朋友的一番話令這位媽媽既慚愧又驚訝，讚賞學校教導小朋友小小年紀已懂得體諒別人，而且成熟有禮地幫助自己及別人控制負面情緒。

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此事之後，校長便更肯定，每天朗誦弟子規，可潛移默化建立小朋友的品德，待人接物的禮貌，之後校長決心在課程內加入更多中華傳統文化美德，以及國家歷史文化，在各級設立國學課，為了配合學生的心智發展，國學課程內容也以品德情意及中華文化作為主線，這間就是沙田區的慈航學校，校長楊冬梅。

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「為了讓學生更投入國學課程，本課程不設考試、不設背誦、不設功課，在課堂中老師透過解說誦讀，以及透過日常生活的例子，利用短片、新聞、故事等，與學生分享及討論箇中道理，從而啟發學生對內容的理解。」楊冬梅校長說。

校長續說：「慈航學校培養學生品格不只要好，而是追求卓越，倘若小朋友於小學階段，未能建立品格，日後比追品格比追學術成績更難。」

我的家長講座經驗所見，近年家長最擔心是學校怎樣推行國家教育，我的答案都是相當簡單，倘若學校教的是中國的傳統美德、文化，哪怕簡單如飲食、衣服或者生活文化，學生懂得欣賞中華文化的優點，懂得分辨缺點，學生有足夠認知，然後建立自行判斷能力，就已是相當完善的國民教育。

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