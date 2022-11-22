  • 24°C
香港時間 : 20221122日 (週二) 13:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學校動態】慈航學校設國學課程教德育  校長： 品格比追學術成績更難

教育 11:57 2022/11/22

分享：

分享：

熱門 世界盃2022 保暖大法 超能使者 兒童疫苗 法證先鋒V 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 靚太安樂窩

香港的教育界，尤其是家長實在非常之「香港地」，節奏急促、潮流轉變快，曾幾何時很崇尚中國文化、普通話教中文，但可以幾年間風勢逆轉，將國民教育、認識中國視為洪水猛獸。不過，我認識的這位校長一直都透過中國傳統道德和中華文化，對培育小朋友品德，多年來每天師生都一起誦讀弟子規。我曾經聽聞有家長對小朋友在學校背誦古文，弟子規、三字經、孝經，都會擔心是洗腦。但我認為「倘若洗腦，可教好小朋友品德，洗腦又何妨。」

這位校長朋友談及，學校以國學課程教德育，是源於某一次家長的經歷，當時有位家長拖著小學三年級的小朋友在擠逼的鐵路車站，被其他乘客碰撞，正當準備埋怨時，這位懂事的小朋友開解媽媽說：「學校老師教導，弟子規裏面教導我們不要常常抱怨，別人做錯事，應當原諒。更何況剛才他人是無心之失」小朋友的一番話令這位媽媽既慚愧又驚訝，讚賞學校教導小朋友小小年紀已懂得體諒別人，而且成熟有禮地幫助自己及別人控制負面情緒。

最新影片推介: 

此事之後，校長便更肯定，每天朗誦弟子規，可潛移默化建立小朋友的品德，待人接物的禮貌，之後校長決心在課程內加入更多中華傳統文化美德，以及國家歷史文化，在各級設立國學課，為了配合學生的心智發展，國學課程內容也以品德情意及中華文化作為主線，這間就是沙田區的慈航學校，校長楊冬梅。

    點擊圖片放大
    +3
    +2
  •  

「為了讓學生更投入國學課程，本課程不設考試、不設背誦、不設功課，在課堂中老師透過解說誦讀，以及透過日常生活的例子，利用短片、新聞、故事等，與學生分享及討論箇中道理，從而啟發學生對內容的理解。」楊冬梅校長說。

校長續說：「慈航學校培養學生品格不只要好，而是追求卓越，倘若小朋友於小學階段，未能建立品格，日後比追品格比追學術成績更難。」

我的家長講座經驗所見，近年家長最擔心是學校怎樣推行國家教育，我的答案都是相當簡單，倘若學校教的是中國的傳統美德、文化，哪怕簡單如飲食、衣服或者生活文化，學生懂得欣賞中華文化的優點，懂得分辨缺點，學生有足夠認知，然後建立自行判斷能力，就已是相當完善的國民教育。

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

香港電台第一台《我們不是怪獸》，「梁永樂-怪獸爸爸and friends」，周日晚十點新聞後播出。
 

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸

相關文章

【電子學習】港大調查指中學生網上學習成果較少　調節學習策略不如小學生
17:22 2022/11/03
【電子學習】港大調查指中學生網上學習成果較少　調節學習策略不如小學生
【校長專欄】中學為小學生辦潛能挑戰賽　基協校長：人人都能發揮潛能
17:43 2022/11/09
【校長專欄】中學為小學生辦潛能挑戰賽　基協校長：人人都能發揮潛能
【校長專欄】小五生當一日中學生　葵盛信義學校校長：及早展開生涯規劃
15:08 2022/11/16
【校長專欄】小五生當一日中學生　葵盛信義學校校長：及早展開生涯規劃

你可能感興趣

【電子學習】港大調查指中學生網上學習成果較少　調節學習策略不如小學生
17:22 2022/11/03
【電子學習】港大調查指中學生網上學習成果較少　調節學習策略不如小學生
【校長專欄】中學為小學生辦潛能挑戰賽　基協校長：人人都能發揮潛能
17:43 2022/11/09
【校長專欄】中學為小學生辦潛能挑戰賽　基協校長：人人都能發揮潛能
【校長專欄】小五生當一日中學生　葵盛信義學校校長：及早展開生涯規劃
15:08 2022/11/16
【校長專欄】小五生當一日中學生　葵盛信義學校校長：及早展開生涯規劃
國民教育 慈航學校 香港 香港電台 小學

最高瀏覽

【世界盃2022】余德丞緊張累事撈亂歌手名？　Dickson：第一次合作多謝大家包容
11:33 2022/11/21
【世界盃2022】余德丞緊張累事撈亂歌手名？　Dickson：第一次合作多謝大家包容
【叔仔變老公】丈夫意外亡獨力撫養子女　單親媽2年後改嫁叔仔遭非議
13:08 2022/11/21
【叔仔變老公】丈夫意外亡獨力撫養子女　單親媽2年後改嫁叔仔遭非議
【氣溫急降】冷鋒或會在12月頭抵港　12月首個周末跌至12度
22:14 2022/11/21
【氣溫急降】冷鋒或會在12月頭抵港　12月首個周末跌至12度