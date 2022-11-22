【粵劇花旦】鋼琴8級番書妹上廣州學戲吃盡苦頭　 花旦陳咏儀：最佩服粵劇界4位老倌

▲ 陳咏儀表示，當一個花旦當然想靚、又想切合每一次演出，一定要花錢自置裝備、服裝。如果不是興趣行先，根本一早就會離開，就算我目前面對如此大壓力，也因為太鍾意演戲了，到現在也不想放棄。

媽媽是標準粵劇迷，想當然以為粵劇花旦陳咏儀耳濡目染也會為此沉醉傾心，沒想到她劈頭第一句：「我細個聽到鑼鼓聲就想逃！」認真反高潮。

人生路上有很多意料之外，陳咏儀由不喜愛對極鍾愛，盡管近年受聲帶問題曾萌生一絲退出之念，最終還是不捨留下來。「除了因為太鍾意，我想不到其他理由。」

在台上演盡佳人、英雌的陳咏儀，直言小時候並不喜愛大戲。「家中都是西樂人，我由4歲開始學鋼琴，在14歲已考獲8級。」她曾想過朝音樂方向發展及深造，想報讀演藝學院，可惜入學年齡未符資格。

與粵劇結緣，是陳媽媽關妙美熱愛粵劇，不但去學唱、練功甚至踏台板演出，初期是業餘身份，後來更組織了「精英粵劇團」。當時陳太是油尖旺區議員，因為不時有探訪老人院及敬老活動表演，獨生女陳咏儀當然不能「獨善其身」，被迫每星期學大戲。

▲ 咏儀是愛笑的人，與梁兆明演出諧劇《花田八喜》盡情搞笑。 （被訪者提供）

「過往媽媽演出，我在後台走來走去，一聽到鑼鼓聲就想逃。放假逼我去學戲練功很反感，但唔鍾意也沒辦法。」在抗拒下不知不覺粵劇的因子卻在潛移默化，年少不識戲，沒想到日後以此為志。

新秀匯演成轉捩點

那時十四、五歲她正值轉聲的尷尬期，學唱戲時有點吃力。有一次一位巿政局議員參與粵劇活動，對陳咏儀說：「我50歲你15歲，不如和你合唱一曲讓長者開心。」演出過後，陳太對女兒的表現很不滿意，陳咏儀聽到批評傷心落淚，幸有長輩在旁解窘，說咏儀一定青出於藍，更勝母親。

這次演出沒有擊潰陳咏儀學大戲的雄心壯志，除參與每年劇團演出外，1989年一個新秀匯演，成為了她人生轉捩點。「每一個劇團的參與學生會由一個老倌帶領，帶領我們的是李龍。壓軸演出是廣東粵劇學院，看得我目定口呆，演員年紀只比我大少少，表現之出色令我驚歎。」於是陳太安排她入讀廣東粵劇學院。

那時她剛中學畢業，雖然都有反對聲音為何不繼續升學，但陳咏儀態度堅決。獨個兒往廣州學藝，她坦言過程痛苦兼辛苦。「時為1989年，我住在宿舍，才明白何謂家徒四壁，無熱水爐、無電視，初到陌生環境，和媽媽通電話總是淚連連，媽媽說：『你自己說要去的，不要說要回來！』」

首天上課即暈倒

小妮子來自香港，在學員中身份是有點特殊，但練功的嚴格一視同仁，她第一日練功，就辛苦到暈倒。「內地的課室好大，老師和我單對單全日練，無得唞，我晾腿和踢腿後，身體負荷不了便整個人砰嘭倒在地上，老師馬上替我急救。」

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一個星期過去，有朋友到廣州探望她，以為陳咏儀與人打架，因為密集式的練功令她全身痠痛、舉步為艱。那時國內洗手間全部是蹲廁，每次她上廁所，都必須提早5分鐘去，因為雙腿痛得難以蹲下。

在廣州足足一年，朝七晚五日復日練習，生活規律。熬過苦頭人變得強大，陳咏儀回港演出戲棚神功戲，人家問她辛苦嗎？是辛苦，但絕不及廣州練功時般苦。「當年學到的一生受用，練腿練聲也是由那時而來。這一年的學習對我的粵劇生涯有深遠幫助，種下了一顆堅實種子。」

「我是幸運兒」

由廣州返港，她無間斷跟隨老師學戲。她笑言年輕時心口有個勇字，不擅長武打，不過人家邀她演武戲，又樂於嘗試。「其實我首演《楊門女將》，我完全不懂得打；做《白蛇傳》，我對踢槍一竅不通，惟有苦練，練到全身左腫右瘀，不怕，後生就可以了。」

一出來已擔正印，拍擋都是當紅小生林錦棠、李龍及衞駿輝等，2001年與龍貫天組班「天鳳儀劇團」，陳咏儀不諱言得幸運眷顧，出道有家人支持，也很快做到正印花旦。「這有好有不好，不好是很多東西自己未識，惟有努力從旁觀摩、不恥下問。很多前輩由三綫、二綫捱上去，累積很多舞台經驗，連不是正印的範疇也懂得。」

4個敬佩的老倌

令她心悅誠服的老倌有已過世的林錦堂。「92年我初出道時，我與堂哥合作5日共6場的演出。他為了合作得更好，早一個月每天由元朗錦繡花園到佐敦與我排戲，由11點排到5點，非常認真的前輩。」

另一個叫她讚歎是阮兆輝。「在舞台上與他演出，他的風采與落力無出其右，演出甚麼角色都揮灑自如，演嗰樣似嗰樣。」

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她與吳仟峰做《四代同台》，他現場演唱，在旁聽着像唱片一樣鏗鏘；還有去年離世的陳好逑。「初時合作覺得逑姐很嚴肅，當有疑問請教她，她會認真的解答，我演出完問她意見，她會巨細無遺的一一道來，佩服她的觀察力如此細緻入微。前輩能成功確有原因。」

她說踏上台板，自己像另一個人，完完全全投入角色中。「做霍小玉時當然要想自己是霍小玉啦，做林黛玉就要似林黛玉，雖然我好大隻！」先要自己全情投入，才能令觀眾與你同笑同哭。

靚聲花旦受聲綫困擾

陳咏儀出名靚聲，近年卻受聲綫問題困擾。「其實我一直不知道聲綫出了問題，近年偶爾發覺把聲與往日不同，唱歌時會感到辛苦，以為是演出多疲累，沒認真求醫。」她估計年輕時我在青衣演出神功戲出了意外，連人帶景在台上跌下來，看過醫生無大礙一直不以為意。近年看氣功師傅，說是舊患瘀血積聚在內，影響身體多處。

聲音出了岔子，令她非常痛苦，她甚至想過不再做戲。「實在難以過到自己那關，唱是一個主要渠道與觀眾溝通，覺得對不起觀眾。前年一次演出後回到後台，經理人對我說，是否考慮唔做，因為見我為演唱好辛苦好憂慮，不像以前般享受。」

因為鍾意 所似留低

為醫好聲綫，陳咏儀看遍中醫、西醫、脊醫、骨科、耳鼻喉科，清楚檢測聲帶無生瘜肉、生繭。目前也向脊醫及中醫求醫，後者指她有嚴重鼻敏感，氣道也受過傷，要多管齊下治療。

花旦要自添行頭、衣箱，她說付出與收入從來不成正比。「當一個花旦當然想靚、又想切合每一次演出，一定要花錢自置裝備、服裝。如果不是興趣行先，根本一早就會離開，就算我目前面對如此大壓力，也因為太鍾意演戲了，到現在也不想放棄。」興趣成就了事業，縱然生涯上不乏考驗，安之若素，甘之如飴，也是如此。

記者：周美好