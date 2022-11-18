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【穿耳惹禍】24歲女淘寶8.8元「穿耳窿神器」　用後耳窿發炎需穿刺抽膿

保健美顏 17:35 2022/11/18

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24歲女淘￥8.8「穿耳窿神器」，用後耳窿發炎，需穿刺抽膿！

貪靚穿耳窿後未及時消毒護理，隨時有傷口感染風險。内地一名24歲少女在淘寶購入「穿耳窿神器」，自行打2個耳洞後出現發炎紅腫，更嚴重化膿，需到整形外科求診。

最新影片：

綜合内地媒體報道，浙江杭州一名24歲少女某次陪同事買耳釘，之後萌生「穿耳窿」想法，上網搜尋後以為過程簡單，便自行在淘寶購入￥8.8人民幣（約$10港幣）的「打耳洞神器」，收貨後按指引自行打了2個耳洞。

不久後，女子耳洞開始紅腫發炎，她詢問客服得到回應稱是正常現象，可自行買消炎消腫藥膏處理。女子買回藥膏搽藥5日後，情況不但沒改善，患處反繼續惡化化膿，耳垂腫似半條香蕉大小，女子無奈下急忙到整形外科求醫。醫生為她進行穿刺抽膿，抽出滿滿一針筒膿水；最後用碘伏徹底做傷口消毒及搽上抗生素藥膏。

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醫生：傷口發炎可致顱內感染

負責醫生徐靖宏表示，打耳洞是「有創行為」，存在感染傳染性疾病風險，並不是表面看上去那樣簡單。工具不衛生或護理不當，都會引起傷口發炎感染，嚴重甚至會導致顱內感染、臟器受損。醫生嚴肅告誡，打耳洞一定要到正規醫院進行無菌操作，事後也要維持傷口清潔護理。

不少網民亦表示，打耳洞做足消毒功夫非常重要：

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責任編輯：羅嘉欣

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