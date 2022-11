【奇異大世界】爺爺聲演艾文三爺孫探索世界　岑珈其受父親影響：擔當起整個家

▲ 岑珈其為迪士尼全新原創動畫《奇異大世界》(Strange World)聲演艾文(Ethan)一角。

由《大英雄聯盟》(Big Hero 6)、《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon)金像導演當賀爾(Don Hall)再次執導、《大英雄聯盟》和《奇幻魔法屋》(Encanto)班底創建的迪士尼全新原創動畫《奇異大世界》(Strange World)將於11月24日在戲院上映。

《奇異大世界》邀得「爺爺」岑珈其聲演熱愛冒險的艾文(Ethan),珈其為活潑好動的艾文注入生命力,跟觀眾一起見證他的成長。

【奇異大世界】岑珈其為迪士尼動畫電影獻聲 遺憾未能讓爸爸見證事業成績

跟艾文相似

岑珈其認為艾文的性格跟他有點相似,「他活潑好動,對這個世界充滿好奇心,亦有一夥想探險的心。」

他續說:「他跟家人的關係起初不錯,但當他知道外面的世界原來是這麼大,變相跟家人有少許吵架,特別是跟爸爸。爸爸一定是想保護兒子,讓他遠離危險,但因為他很想探索這個世界,跟爸爸可能有少少意見分歧,最後當然因為發生了一些事情而令他們團結。」

珈其大讚動畫的風景很唯美,他分享最喜愛的場景,「艾文和達達在一個有很多樹的大自然地方內,不過跟現實世界所見的很不同,真的是一個奇異世界,那些畫面很美。很喜歡當中的一隻不知名生物達達,牠是主角的好朋友,很得意。」

爺爺返老還童

現實中的珈其被稱為爺爺,不過動畫世界中的他卻「返老還童」,聲演三爺孫中的孫兒艾文,「他要求爸爸跟他爭取一些事,又跟爺爺一起去探險,過程都是開心的。能夠陪伴角色成長很有滿足感。」

他希望:「大家可以保持好奇心,以坦誠的心跟家人相處和溝通,要有冒險精神以及對世界好奇。」

探索世界

世界很大,珈其最渴望能有機會到宇宙探索,「外太空有很多未知之數。試過於西藏的黑夜看銀河,覺得很美很想去看。」

他表示:「想帶電話,不是單純地可以溝通,可以拍片或拍照、錄備忘錄也可,想紀錄低這次探險旅程。亦會帶水,我比較喜歡喝水,食物則可能是補充能量棒,因不能背着雪櫃去。或帶備保護衣,因為不會知道外面的世界是怎樣。」

童年回憶

最令珈其感到可惜的是他沒經歷過三爺孫的時刻,「在我出生時爺爺已經不在,慶幸小時候雖然很反叛很頑皮,但去到後期跟爸爸關係都OK。」

他最開心的童年回憶就是人生首次去旅行,「是爸媽跟我一起去的,他們都是第一次去旅行,去台灣。聽媽媽說,好像當當時是台灣雙十節,突然很Open地邀請旅客來玩,好抵玩。」

他憶述當年是一名小學生,「可能因為我年紀最小,他們覺得最容易請假和照顧,哥哥家姐都沒有去,就3個人去。當時還覺得自己很厲害,霸佔了爸爸媽媽,玩得很開心。」

他續說:「回來後很快便計劃下一次,因為哥哥、家姐不開心。爸爸是一個較為安全的人,第一次去先視察環境,下一次則是全家總動員去,很開心,連婆婆也一起去,是人生最齊人的一次。」

父子關係

談到爸爸,珈其最記得就是小時候經常被打被罵,「他比較嚴厲,我很怕他。有次考試獲得了好成績,爸爸心情很好,便帶我們全家外出用餐並送禮物。很記得爸爸當時讓我在玩具店內任選一份禮物,選擇了一部玩具單車,很開心。到現在我還記得那部單車是紅色,這是跟爸爸之間的回憶。」

他續說:「跟爸爸的相處,很多時都是跟他一起吃飯,他烹飪很厲害,每次都要添飯,人人也爭相要吃。爸爸最叻製作羊腩煲,至今到了冬天仍然憶起爸爸煮的羊腩煲。這只能夠回憶、回味。」

他期望:「我都想像爸爸般厲害,應該關有沒有花時間去學習,可能待兒子長大一點,我可以有多點時間去學習烹飪,我都喜歡烹飪,只是沒時間去煮和鑽研。」

爸爸對珈其影響深遠,「特別是他教我的一套,作為一個男人,要照顧好家庭,要有能力去承擔,擔當起整個家。不可怕蝕底,這都很影響我,到今時今日做人的態度。」

他想:「我也會影響我的兒子,這已經影響了我,我會有這樣的態度,亦想將這態度分享予臻臻,去到最後也視乎臻臻有何想法,我都不想太強逼他,只要他不是做壞事,我都應該要放手讓他去試去做。」

