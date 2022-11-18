【奇異大世界】爺爺聲演迪士尼動畫電影　岑珈其受父親影響：擔當起整個家

▲ 岑珈其為迪士尼全新原創動畫《奇異大世界》（Strange World）聲演艾文（Ethan）一角。

由《大英雄聯盟》（Big Hero 6）、《魔龍王國》（Raya and the Last Dragon）金像導演當賀爾（Don Hall）再次執導、《大英雄聯盟》和《奇幻魔法屋》（Encanto）班底創建的迪士尼全新動畫電影《奇異大世界》（Strange World）將於11月24日在戲院上映。

《奇異大世界》邀得「爺爺」岑珈其聲演熱愛冒險的艾文（Ethan），珈其為活潑好動的艾文注入生命力，跟觀眾一起見證他的成長。

【奇異大世界】岑珈其為迪士尼動畫電影獻聲 遺憾未能讓爸爸見證事業成績

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

跟艾文相似

岑珈其認為艾文的性格跟他有點相似，「他活潑好動，對這個世界充滿好奇心，亦有一夥想探險的心。」

他續說：「他跟家人的關係起初不錯，但當他知道外面的世界原來是這麼大，變相跟家人有少許吵架，特別是跟爸爸。爸爸一定是想保護兒子，讓他遠離危險，但因為他很想探索這個世界，跟爸爸可能有少少意見分歧，最後當然因為發生了一些事情而令他們團結。」

珈其大讚動畫的風景很唯美，他分享最喜愛的場景：「艾文和達達在一個有很多樹的大自然地方內，不過跟現實世界所見的很不同，真的是一個奇異世界，那些畫面很美。很喜歡當中的一隻不知名生物達達，牠是主角的好朋友，很得意。」

【緣路山旮旯】見證彼此成長聆聽另一半心聲 岑珈其余香凝榮升父母齊談育兒經【有片】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

爺爺返老還童

現實中的珈其被稱為爺爺，不過動畫世界中的他卻「返老還童」，聲演三爺孫中的孫兒艾文，「他要求爸爸跟他爭取一些事，又跟爺爺一起去探險，過程都是開心的。能夠陪伴角色成長很有滿足感。」

他希望：「大家可以保持好奇心，以坦誠的心跟家人相處和溝通，要有冒險精神以及對世界好奇。」

探索世界

世界很大，珈其最渴望能有機會到宇宙探索，「外太空有很多未知之數。試過於西藏的黑夜看銀河，覺得很美很想去看。」

他表示：「想帶電話，不是單純地可以溝通，可以拍片或拍照、錄備忘錄也可，想紀錄低這次探險旅程。亦會帶水，我比較喜歡喝水，食物則可能是補充能量棒，因不能背着雪櫃去。或帶備保護衣，因為不會知道外面的世界是怎樣。」

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

童年回憶

最令珈其感到可惜的是他沒經歷過三爺孫的時刻，「在我出生時爺爺已經不在，慶幸小時候雖然很反叛很頑皮，但去到後期跟爸爸關係都OK。」

他最開心的童年回憶就是人生首次去旅行，「是爸媽跟我一起去的，他們都是第一次去旅行，去台灣。聽媽媽說，好像當當時是台灣雙十節，突然很Open地邀請旅客來玩，好抵玩。」

他憶述當年是一名小學生，「可能因為我年紀最小，他們覺得最容易請假和照顧，哥哥家姐都沒有去，就3個人去。當時還覺得自己很厲害，霸佔了爸爸媽媽，玩得很開心。」

他續說：「回來後很快便計劃下一次，因為哥哥、家姐不開心。爸爸是一個較為安全的人，第一次去先視察環境，下一次則是全家總動員去，很開心，連婆婆也一起去，是人生最齊人的一次。」

最新影片：陳瀅專訪

父子關係

談到爸爸，珈其最記得就是小時候經常被打被罵，「他比較嚴厲，我很怕他。有次考試獲得了好成績，爸爸心情很好，便帶我們全家外出用餐並送禮物。很記得爸爸當時讓我在玩具店內任選一份禮物，選擇了一部玩具單車，很開心。到現在我還記得那部單車是紅色，這是跟爸爸之間的回憶。」

他續說：「跟爸爸的相處，很多時都是跟他一起吃飯，他烹飪很厲害，每次都要添飯，人人也爭相要吃。爸爸最叻製作羊腩煲，至今到了冬天仍然憶起爸爸煮的羊腩煲。這只能夠回憶、回味。」

他期望：「我都想像爸爸般厲害，應該關有沒有花時間去學習，可能待兒子長大一點，我可以有多點時間去學習烹飪，我都喜歡烹飪，只是沒時間去煮和鑽研。」

爸爸對珈其影響深遠，「特別是他教我的一套，作為一個男人，要照顧好家庭，要有能力去承擔，擔當起整個家。不可怕蝕底，這都很影響我，到今時今日做人的態度。」

他想了一想說：「我也會影響我的兒子，這已經影響了我，我會有這樣的態度，亦想將這態度分享予臻臻，去到最後也視乎臻臻有何想法，我都不想太強逼他，只要他不是做壞事，我都應該要放手讓他去試去做。」

最新影片推介：陳瀅專訪

髮型：Nick

化妝：Carmen

場地：香港喜來登酒店

記者：梁樂欣