【一生美麗】女士想一生美麗  中醫師教路三招助戒煙  

「如果女士們想一生美麗就必須遠離煙草。」中醫師楊明霞認為，控煙和保持美麗都是長期的工作。她分享多年研究皮膚及美容的經驗，強調「要靚就一定要戒煙」。

在戒煙過程中，身體會因尼古丁水平驟降而出現多項不適徵狀，令人產生放棄戒煙的念頭。楊明霞中醫師表示只要捱過首兩星期的關鍵期，便能步向成功。她給予三大戒煙秘方，其中兩樣包括湯水及按壓穴位，緩解不適徵狀。

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楊明霞醫師表示，今年是香港實施《吸煙(公眾衞生)條例》40周年，當中2001年9月成立戒煙熱線是其一的重大里程碑，協助市民戒煙，提高成功機會。戒煙熱線(1833 183)是由註冊護士提供專業電話戒煙輔導，藉此協助戒煙人士加強堅持及決心，護士主動關心及追蹤每位戒煙人士進展及轉介至合適戒煙服務機構，例如醫院管理局、東華三院等。戒煙熱線定期提升服務質素，2010年5月5日起，衞生署綜合戒煙熱線加強服務，增設中醫治療，為市民轉介服務至博愛中醫。



一般退癮徵狀會包括頭暈、頭痛、疲倦易怒、精神不集中、喉乾舌燥、咳嗽、容易飢餓、食慾大增等。楊醫師解釋，每位戒煙者受退癮徵狀影響程度也有不同，一般而言，首星期退癮徵狀較明顯，然後逐漸減退，大部分不適維持兩至三個星期。她補充，不少研究指出適量及正確使用戒煙藥物能紓緩這些徵狀，世界衞生組織指出，戒煙藥物能增加成功戒煙機會2至3倍。同時，她呼籲吸煙人士只要堅持不吸煙四個星期，徹底擺脫煙癮的機會亦高達5倍。



此外，楊醫師分享食療法及穴位按壓建議給戒煙市民，虛熱型戒煙人士可能會出現精神不足、頭暈，這些與脾胃、虛火相關，可以定期煲百合、梨乾、雪耳湯水。百合能養心安神，幫助入眠、梨乾和雪耳滋陰潤肺。至於脾虛濕困型戒煙人士舌頭脷苔很厚、淡色，可以黨參、茯神、淮山煲湯，黨參能夠養肺脾、健脾安神，茯神淮山則有去濕，加強安神效果。



除了湯水食療外，楊醫師給予戒煙人士小貼士，當出現心煩意亂時，可輕輕按壓內關穴。內關穴是位於手腕橫紋正中，沿著兩條筋的中間往上兩吋，大約三隻手指寬的地方。當輕輕按壓時，有助緩解心悸、心慌等徵狀，達到寧心安神效果。另外，手掌中間亦有勞宮穴，握拳屈指時，中指指尖對應的掌心中央處，不時用指腹按摩勞宮穴，是靜心寧神的妙法。



從中醫角度，煙草屬於大熱，容易令人上火。楊醫師強調煙草對女士傷害極大，不但傷害皮膚，更會導致不育、口乾舌燥，加重敏感症狀，「女士想一生美麗就一定要戒煙」。

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責任編輯：羅嘉欣