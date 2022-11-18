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【日本聖誕2022】大阪環球影城聖誕活動開催　超級任天堂世界首個聖誕+30米高健力士聖誕樹

休閒消費 18:19 2022/11/18

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日本環球影城聖誕活動「NO LIMIT!聖誕節」開催。（官網圖片）

今年港人終於有機會在日本過聖誕！日本環球影城的聖誕活動「NO LIMIT!聖誕節」亦由即日起至2023年1月9日開幕，有多個精采活動，如超級任天堂世界首個冬季裝飾、身穿華麗聖誕服飾的Minions與影城夥伴們，以及健力士世界紀錄聖誕樹相隔3年會首次亮燈。

在全球唯一的MARIO世界「超級任天堂世界」裡，將會有開園以來的首個冬季裝飾。在園區入口的Super Star Plaza處，有以瑪利奧及路易吉為靈感的雪人矗立在入口處。入園後，四周掛滿Super Star及問號磚塊等熟悉標誌的聖誕樹，碧姬公主城堡亦有花環裝飾，冬日氣氛滿滿。

    點擊圖片放大
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而在會場格拉梅西公園，日本環球影城冬季象徵的「世界最高」聖誕樹「NO LIMIT!水晶聖誕樹」，相隔3年會載譽歸來。這棵高達30多米的聖誕樹，擁有全球最多的逾61萬盞燈，是世界上最閃亮的聖誕樹，是第十次打破健力士世界紀錄。

樹頂閃耀的裝飾物高達3米多，亦同時保持住世界最大的雪花裝飾物的健力士世界紀錄，是全球罕見同時擁有兩項健力士世界紀錄的聖誕樹。公園同時會推出結合聖誕樹燈光，及投影映射的燈光娛樂項目Spectacle of Lights，遊客不容錯過。

在活動期間，以Minions為首的影城夥伴們，也會換上一身穿聖誕服飾迎接大家。遊客可在兩個特別的「問候」中遇到本季獨有、身穿調皮百厭服飾的Minions，或是穿上聖誕老人、馴鹿、聖誕樹及天使等服裝的Minions，與這班可愛角色同度聖誕節。

Spectacle of Lights
地點︰ニューヨーク・エリア グラマシーパーク
時間及次數︰從日落到營業結束為止反復進行、約10分鐘 

Minion快樂聖誕問候
地點︰影城入口或天篷下
時間及次數︰每日舉辦2至4次、約15分鐘 

Minion調皮百厭問候～聖誕ver.～
地點︰Minion Park
時間及次數︰每日舉辦7至9次、約15分鐘 

記者︰黃依情

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