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【金馬獎2022】與林家棟張繼聰齊角逐最佳男主角　黃秋生三度奪金馬男配今齊爭影帝寶座

娛樂 19:00 2022/11/18

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（左起）張繼聰、林家棟及黃秋生入圍金馬獎最佳最配角。

台灣一年一度的影壇盛事第59屆金馬獎頒獎典禮將於明天（11月19日）在台北國父紀念館舉行，金馬執委會早前公布頒獎嘉賓陣容，除法國康城金棕櫚導演是枝裕和、日本奧斯卡影后黑木瞳、本屆評審團主席許鞍華，還有一眾台灣代表，如金馬主席李屏賓、金馬影帝張震、影后張艾嘉、桂綸鎂、賈靜雯、張孝全、陳柏霖、柯震東、劉冠廷、許光漢、李淳、王淨、宋芸樺等，紅星雲集。

最受矚目的影帝之爭，當中有張孝全憑電影《罪後真相》、游安順憑《一家子兒咕咕叫》入圍最佳男主角。至於香港代表則有《窄路微塵》的張繼聰、《智齒》的林家棟及《白日青春》的黃秋生，三位港星齊齊角逐金馬影帝寶座，未知新一屆會是誰稱帝呢？

張繼聰

憑電影《窄路微塵》入圍最佳男主角的張繼聰，今次是他出道以來首次獲得影帝提名。畢業於香港演藝學院戲劇學院表演系藝術學士課的他，2005年以男歌手身份出道，同年獲得「叱咤樂壇生力軍男歌手銅獎」，兩年後奪得「叱咤樂壇作曲人大獎」及「叱咤樂壇唱作人大獎」，唱作方面同樣備受認同。

直到2012年加入TVB拍攝首套劇集《老表，你好嘢！》，其幽默風趣演繹令他在演戲路上發光發亮，隨後接拍多套劇集《巨輪》、《食為奴》、《忠奸人》、《老表，你好Hea！》等，終在2014年奪得「飛躍進步男藝員」獎。

電影方面，他演出超過45部作品，其中於2016年憑電影《陀地驅魔人》入圍第35屆香港電影金像獎「最佳男配角」。

張繼聰《窄路微塵》

林家棟

憑電影《智齒》第二度角逐金馬獎影帝的林家棟，2020年憑電影《手捲煙》首獲提名第57屆金馬獎最佳男主角。今年憑藉《手捲煙》和《智齒》獲得香港電影金像獎最佳男主角雙提名。

2017年憑電影《樹大招風》獲得香港電影金像獎、香港電影評論學會以及香港電影導演會年度大獎，成為三料影帝。

學歷只有中學程度的林家棟，畢業後曾在酒店當服務員，直至於1987年參加TVB第15期藝員訓練班後入行。

在大台演出多套作品，代表作有《大鬧廣昌隆》、《茶是故鄉濃》、《金裝四大才子》等。除了演員身份，他還是出色的導演及監製，2010年監製首部電影《打擂台》，獲得第30屆香港電影金像獎最佳電影等4個獎項。

林家棟《智齒》

黃秋生

至於憑電影《白日青春》入圍最佳男主角的黃秋生，入讀第一屆亞洲電視藝員訓練班出身，1986年獲TVB邀請加入該台，1988年以最傑出的學員的身分於香港演藝學院戲劇學院畢業。

早於80、90年代演出大量作品走紅，分別在1993年、1998年以及2018年，憑藉《八仙飯店之人肉叉燒包》、《野獸刑警》及《淪落人》之角色飾演，三度獲頒香港電影金像獎最佳男主角獎項，亦憑電影《想飛》、《無間道》及《頭文字D》，三度獲頒金馬獎最佳男配角獎項。

黃秋生《白日青春》

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撰文 : TOPick柴犬出動

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