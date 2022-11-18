【著數優惠】美式大學裝修+運動型荃灣酒吧餐廳　世界盃活動首份小食半價

▲ 荃灣酒吧推推出世界盃限時活動二重奏。（圖片由品牌提供）

首間美式大學裝修+運動型荃灣酒吧餐廳「LuckyU」，佔地面積超過 2,000 呎，餐廳可容納超過150位客人，適合一班朋友一同歡聚暢飲！藉著今年世界盃開鑼，更推出世界盃限時活動二重奏，由 2022 年 11 月 20 日至 12 月 18 日，穿著當日任何賽事波衫，即享首份小食半價，而 12 月則推出估波競猜遊戲，估中嬴家即送等量大酒，大家可以邊食邊飲 「chill 住睇波」！

Lucky U 提供多款娛樂設施供客人遊玩，店內設有「Karaoke Party Room」、「電子Beer Pong」、電子飛標機、

「SNAP CUP」、美式圓型桌球枱、有多個大型屏幕觀看足球賽事。更設有「VIP private room」，星期日至星期四 HK$2,500起消費可提前包房。

餐廳亦有不少美食，讓大家一邊「睇波」一邊享受美食，包括棟篤燒立春雞，用秘製醃料調製烤焗，採用直立式烘烤令春雞受熱更平均，烤至7成後改以直立明火燒上枱。讓食客在現場感受熊熊烈火，「吸睛」度高，適合打卡。煙三文魚 pizza餐廳每日手搓麵粉製成脆薄餅底，薄餅 Size 約十吋，整個餅底都有芝士，再加上煙三文魚，適合喜歡薄批人士！

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蒜蓉牛油大頭蝦蟹黃意粉帑則採用大頭蝦，再以蒜蓉牛油泡製，肉質爽口彈牙意粉混合了蟹膏蟹黃！人氣小食包括日式芝麻雞翼、手刨芝士薯條。Cocktail方面則推介4 款，包括Ice age使用Dark Rum，選用熱帶水果風味的材料。第二款 Rose Lady使用Bombay，荔枝甜酒蛋白提供增潤滑的口感。第三款Valentino 意大利語「情聖」的意思，使用Southern comfort 和 Peach甜酒，充滿果香。第四款Rainbow breeze為色彩繽紛的飲品，只使用了甜酒，酒感輕柔帶有強烈的水果味道, 不太飲酒的客人也可享受。

世界盃限時活動二重奏

1. 優惠第一重：著波衫睇波，小食可享半價!

由 2022 年 11 月 20 日至 12 月 18 日，世界盃小組賽至決賽期間，只要下午6 時起穿著當日任何賽事波衫，即享全枱

首份小食半價優惠。

2. 優惠第二重：估波競猜遊戲,估嬴送多枝大酒！

由 2022 年 12 月 1 日至 12 月 18 日，在特定 8 場賽事中，客人可選購MHD black label後參與估波遊戲，開賽前可猜猜嬴家誰屬，如估中嬴家即可獲得已選購等量大酒，相等於買一送一、買二送二，如此類推。

LuckyU

地址: 荃灣沙咀道 105-129 號好運唐樓地下 5-7 號舖

營業時間 : 星期一至日 17:00 – 05:00

電話：2885 1992

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責任編緝：蕭雅文