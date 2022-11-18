【致謝議案】葉劉批教育部分一如既往單薄及流於表面

▲ 新民黨主席葉劉淑儀批評通識科，指該科對學生要求太低，令課堂變成清談節目。（資料圖片）

經過18小時辯論，立法會下午通過《施政報告》致謝議案，新民黨主席葉劉淑儀談及教育時，形容今日施政報告有關教育的論述，一如既往「比較單薄及流於表面」，缺乏深刻描述教育理念，「2019年那麼多青年被誤導，就知道過去教育走了多少彎路和錯路。」

葉劉淑儀提到，自己早年已指出「critical thinking」除了有翻譯錯誤，亦令青年誤以為「批判就是思考，思考就要批判。結果2009年推出新學制後，就培養出一批沒有深刻思考就批判、反對的年輕人，非常可惜。」

葉劉認為，過往的教育令年輕人越來越自我，「近來社會發生很多駭人聽聞的工業意外，無論是演唱會期間有大型屏幕跌落，還是不應該發生的工業意外，我懷疑好多都是人為的疏忽。」指他們忽略守法意識，沒顧及自己的行為對社會的影響。葉劉希望，政府在教育上，要加強人格的培養、品德的提升，「否則分數幾高都沒用。」

葉劉淑儀又批評通識科，指該科對學生要求太低，令課堂變成清談節目，「根本學唔到嘢，看不到為何一科必修課可以沒有課本」，直斥當時局方「縮骨」，連送審教材都不願接受，「由你自由發揮，結果鑄成大錯。」

會上亦有議員關注大學管治問題，本身是中文大學校友的選委界議員梁美芬就點名批評中文大學前校董會主席梁乃鵬，指其令中大重新出現大學管治問題，「大學由博文約禮變成『暴大』，學校說都不敢說，這就是縱容，再縱容下去，全部未來人才都是有才無德。」

教育局局長蔡若蓮發言時表示，就如何推廣法治教育、提升國民意識等方面，教育局將以「多重進路、互相配合」方式推展相關工作，包括由本學年開始，推動學校持續檢視小學及初中課程，增添國家歷史、國家地理等學習元素；又通過「優化學校發展與問責架構」，提升學校問責精神，因應學校教育的主要學習宗旨完善國民教育的規劃與推行。

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責任編輯：關景騰