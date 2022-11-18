【著數優惠】大本型慶祝十周年及聖誕設超級大抽獎　贏31萬Audi名車+換P助粉紅兔兔精品

▲ 今年聖誕是大本型10歲生日，因此推出不同超級優惠。（商場提供）

今個聖誕對九龍東消閒玩樂熱點大本型來說別具意義，因為今個聖誕同時亦是大本型10歲生日的大日子。為慶祝「十周年+聖誕」歡樂氣氛，大本型預備了一連串精采節目，各商戶亦紛紛推出不同超級優惠，還有群星來慶祝的生日派對，更有終極大抽獎，壓軸頭獎是Audi A3 Sportback名貴房車。

顧客只需於大本型消費每滿$300，即可參加「即抽即中獎」一次，獎品包括10多間商戶的購物現金券（最高面值達$500）、個人護理產品、生活精品、精美廚具和名貴茶葉等，獎品總值逾$170,000。

▲ 壓軸頭獎是Audi A3 Sportback名貴房車。（商場提供）

每次參加即抽即中獎更會自動登記終極大抽獎，有機會嬴取Audi名貴房車及其他豐富的獎品，包括iPhone 14 智能手機、Dyson Digital Slim Fluffy吸塵機等名貴獎品。

另外只需Like大本型Facebook專頁或追蹤IG，並憑兩張單據，消費滿指定金額，即可換領P助Piske及粉紅兔兔Usagi萌爆組合的啪鈕PP文件夾、帆布小物袋、便攜餐具及野餐墊等，數量有限，換完即止。

▲ P助Piske和粉紅兔兔Usagi，齊來慶祝大本型10歲生日。（商場提供）

顧客亦可由11月19日至11月30日內，Like大本型的Facebook專頁或追蹤IG，並登記成爲Domain Club會員，即可獲得保健湯包及養生干貝小米粥包。

而凡身分證姓名及號碼上有4個、6個或8個的「DOMAIN 10」字眼，並Like大本型Facebook專頁及追蹤IG，即可換領禮品一份，包括奇華餅家$100現金券、太興$50現金券、聖安娜餅店$25現金劵、啪鈕PP文件夾一個等。

記者︰黃依情