【豬隊友】半夜發現豬隊友把BB當枕頭瞓　新手媽火起踢落床懲罰睡地板

▲ 呢個爸爸真係豬隊友！

你家的老公是豬隊友定神隊友呢？有台爸深夜熟睡時，竟把約1歲的BB當枕頭，半夜睡到睡眼惺忪的老婆，發現BB不見了，嚇到彈起四圍尋B，當她發現BB被老公當枕頭，即怒氣沖沖對老公拳打腳踢，並說：「你給我去睡地板！」

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台灣東森新聞把3名豬隊友爸爸湊B片合輯成一條片，3名豬隊友爸爸施展不同錯誤示範，先有一對年輕夫婦，與BB一起睡覺，豈料睡至凌晨2點時，媽媽用手摸摸身旁的BB時，竟變了公仔攬枕，嚇得她即時驚醒，先揭開棉被看看，「孩子呢？會不會掉下去了？」她緊張叫熟睡扯鼻鼾的老公起身時，發現BB就被老公枕著，BB竟被老公當枕頭，她即冒名火起，扯起老公再送連環拳，接著推他落床再送一腳，並說：「你給我去睡地板！」

▲ 呢個爸爸為咗睇手機，竟然咁樣對自己個B，係人睇見都嬲！豬嘅程度有4星！(影片截圖)

而另一名豬隊友爸爸，就是趁老婆不在身邊時，竟然將一張四方膠椅困住BB，自己還翹起二郎腿在膠椅上，自己大爺般，BB如同坐牢，他則可以安心玩手機，當老婆回來時咳了兩聲，他偷瞄了一眼，即慌張地把膠椅拿開，裝作若無其事，並立即抱起BB，扯著BB的衣領盪鞦韆般揈來揈去，嚇到BB大聲叫，在旁偷看老公湊B的老婆，覺得老公不是陪BB玩，而是玩BB，她一手抓著老公的頭，生氣地說：「幹嘛呢你！」

▲ 呢位爸爸終於發現了……(影片截圖)

片中最後一名豬隊友爸爸忙於打電動，老婆把一個穿上衣服的BB公仔交給老公接手，老公沒有為意BB是假的，一直抱著它打機，打了20分鐘，發現BB沒有動靜才看了BB一眼，終於他發現是老婆戲弄他，令他捧腹大笑。

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雖然未知影片是否屬實，但3位豬隊友爸爸的錯誤示範，大家可以引以為鑑，湊BB要格外留神免生意外。

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責任編輯︰王明芳