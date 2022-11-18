【訪港旅行團新安排】入境團「團進團出」即日實施　4天團只須做一次核酸檢測

▲ 入境旅行團「團進團出」即日實施，4天團只須做一次核酸。（資料圖片）

政府今日（18日）公布，為入境旅行團提供的針對性安排會在今日實施，以協助由旅行代理商接待並由持牌導遊陪同的入境旅行團，在嚴格遵守防疫措施的情況下恢復旅遊活動。

在針對性安排下，持牌旅行代理商須預先向香港旅遊業議會提交申請，承諾嚴格遵守適用的防疫要求，以安排持有「黃碼」的入境旅行團旅客按行程進入特定餐飲處所用膳。額外防疫要求主要包括：

向旅議會登記行程、隨團持牌導遊、接待的酒店╱賓館及餐飲處所（不包括酒吧或酒館）等資料；

要求隨團工作人員在接待入境旅行團之前及之後進行額外的核酸檢測；

安排旅客入住為「接受確診住客原址隔離的酒店和賓館名單」內的持牌酒店╱賓館。

餐飲處所防疫要求：

安排有密封間隔的獨立房間、「包場」或整個露天座位範圍予入境旅行團的旅客用膳，並須採取額外感染控制措施，例如旅客用餐後需徹底消毒房間方可接待其他客人等；

不可同時容許隨團工作人員、餐飲處所員工或其他顧客於同一範圍用膳；

安排負責招待入境旅行團用膳的餐飲處所員工進行額外的核酸檢測；

不可在用膳期間於同一範圍內進行現場表演；

配合旅議會及╱或旅遊業監管局就接待入境旅行團的場地條件及安排進行查察工作

另外，就明天（19日）起入境並已完成上述向旅議會提交申請和登記行程的旅行團，如有關從海外地區或台灣來港旅行團的旅客只在香港逗留不多於4天（即以抵港當天為第0天計，於抵港後第3天或之前離港），只須在抵港當天進行一次核酸檢測，但在行程期間仍須每天進行快測。

旅議會回應

香港旅遊業議會對此表示歡迎，感謝特區政府體恤旅遊業的困境，迅速回應業界訴求。雖然議會估計有關安排的實施初期並不會有大量旅客訪港，但業界認為有關安排絕對能夠給予外界正面利好的信息，讓海外合作伙伴及旅客知道香港打開聯通國際的旅遊大門，希望他們能將香港作為首選旅遊目的地。

旅發局回應

旅發局主席彭耀佳表示歡迎，並認為香港是亞洲區內最具冬日氣氛的城市之一，全新的旅行團入境安排趕及 在聖誕及新年的旅遊旺季前推出，有助爭取短途、尤其是東南亞的旅客，選擇香港作為感受冬日氣氛的旅遊目的地。

旅發局將與業界夥伴緊密合作，宣傳城中多姿多彩活動及 體驗，吸引旅客到訪。

疫後首個訪港大型旅行團明天到港

吉安旅運明日及後日分別有2個由泰國抵港的旅行團，明天首團約40人，行程包括去清水灣、昂坪360、寶蓮寺、黃大仙祠等，主要是「拜神團」。吉安旅運董事總經理黃志偉今午向TOPick表示，早在政府早前公布會放寬「團進團出」之前，已籌備旅行團，所以即使未能受惠於「團進團出」措施，即不能去餐廳食飯，團友報名時均一早知悉，並無反對，但強調「絕對唔會喺街食」，已安排團友每日三餐回到酒店用膳，飯盒將送至各團友房間，讓他們在房間內妥善用餐。

不過港府剛公布新安排「團進團出」生效後，旅行社仍維持吃飯盒。旅議會總幹事楊淑芬說，旅行社負責人表示，為免臨時臨急再更改行程，而且團友已同意相關膳食安排，因此首2個泰國團都按原定安排吃飯，主要在行程之間，買外賣返回酒店房間進餐，特別指明第二日晚飯吃本港地道特色的「叉鵝飯」，而旅行社亦會安排早餐外賣送上房間。她指，旅行團住尖沙咀，因此相對方便。

楊淑芬說，暫時未有其他訪港旅行團向旅議會登記「團進團出」，料本月底及下月初會有其他旅行團到港。

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責任編輯：李榮忠