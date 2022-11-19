【兒童癌症】患神經母細胞瘤歷47次化療電療　4歲女童不幸復發需免疫治療保命

▲ 內地一名4歲女童患神經母細胞瘤第四期。

神經母細胞瘤是兒童期常見的腫瘤之一，內地一名4歲女童患上了神經母細胞瘤，在約1歲時確診，抗病近3年捱過47次化療與電療，不幸地，近日病情惡化。抗癌的醫療花費龐大，女童父母已節衣縮食耗盡家財，更問盡親友借錢，雖然面對困難，但家人為了孩子會全力以赴，不忍放棄，希望女兒能接受免疫治療得以保命。

1歲發燒揭患神經母細胞瘤

據內地《大象新聞》報道，安徽省六安市，小黃和妻子小鳳的4歲女兒萌萌（化名）患有神經母細胞瘤四期，在2年半多之前，2020年3月，萌萌突發高燒不退，爸媽帶女兒到醫院治療但一直未有好轉，至4月9日帶萌萌到省醫院，檢查初步確診萌萌患有神經母細胞瘤，受癌魔突襲。

最新影片︰

為了讓女兒得到更好的治療，爸媽帶女兒轉到山東第一醫科大學附屬腫瘤醫院進行治療，經過全身骨掃描和骨髓穿刺及核磁共振等一系列檢查後，最終還是被確診為小兒神經母細胞腫瘤第4期，並發現癌細胞已轉移至骨髓、頭顱和眼眶。

萌萌進行了4次化療，再手術切除腫瘤，手術後再進行6次化療和多次放療等。爸媽大感心痛，不到4歲的女兒年紀小小就要承受巨大的痛苦。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

接受治療甩頭髮自卑

爸爸指出由於女兒接受治療甩了很多頭髮，她看見自己頭髮一點一點掉光，時常傷心和自卑，更會自己趴在床上、地上，把自己的頭髮撿起來收集進瓶子裡，一邊撿一邊說著：「這是寶寶的頭髮，以後都要長在我頭上的。」加上，治療受承很多痛楚，女兒忍不住大哭起來，以上一切，爸媽看在眼內非常心痛。

萌萌還有位讀中學的哥哥，本來媽媽一直在家照顧兩個孩子，爸爸從事教育行業，賺月薪不到3000元人民幣（約3300港元），萌萌生病後，爸媽都在醫院照顧女兒，無法工作，家中經濟大受影響，加上醫療費用龐大，花費已經超過100萬人民幣（約110萬港元），一家生活得很困苦。

患病至今，萌萌進行了47次放化療，即同時接受化療及放射線治療電療，幹細胞移植手術1次，但今年1月，萌萌病情復發，一切又要從頭再來，她還需要持續進行免疫治療，爸爸四處籌錢直言︰「我們目前很困難，但為了孩子全力以赴，不忍放棄。」

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【獨家優惠】限時搶Columbia網店購物滿$2000即減$400優惠碼︰https://bit.ly/3DvaCkv

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳