【小一派位】北區有學額空缺明年或須縮班　東區小學校長稱統一派位家長選校可進取

▲ 明年9月入讀官立及資助小學的小一自行分配學位將於下周一（21日）揭盅。

明年9月入讀官立及資助小學的小一自行分配學位將於下周一（21日）揭盅。教育局今（18日）公布，本年度有43,755人申請自行分配學位，創12年新低；有21,724人獲派學位，成功比率達49.6%，是自2008年入學年度以來新高。詳情即看：【下一頁】

新界校長會首副主席朱偉林說，部分學校於自行分配學位階段未能收齊學生，即使是以往較受歡迎的學校，申請人數亦有回落，以其任教的鳳溪第一小學為例，申請人數亦按年跌逾10%。他稱，學生人口持續下降，加上兩地尚未通關，不少跨境學童打「退堂鼓」，寧願在內地升學，部分人或待通關後才考慮來港插班，故影響區內收生。他預料，統一派位後部分學校亦未能收齊學生，「新學年區內一定會出現縮班情況」，而區內各校有盡量不錄取叩門生的想法，盼共渡時艱。

朱偉林估計，待區內新屋邨落成及北部都會區發展，各校收生情況會有改善，他期望當局容許學校於現時的艱難時期中，可調低開班綫，又建議當局考慮引進大灣區的學童來港讀書。

屬學生流失重災區的東區下學年起全區推小班教學，中華基督教會基灣小學（愛蝶灣）校長黃靜雯說，措施有助紓緩部分學校收生不足的情況，惟目前全區有剩餘學額，其校於自行階段的報名人數按年仍升近20%，反映各校收生人數差異有拉闊跡象。她稱，大部分學校傾向減少超收學生，以平衡區內各校的學生數目。黃靜雯又說，區內學額充裕，形容家長「多咗機會」，故統一派位選校時可較進取。

教育局回覆指，本年度申請小一自行分配學位的數字，並不代表明年最終獲派及入讀小一的人數，亦不代表整體的小一學童人數。局方又稱，香港屬開放型社會，學生流動，包括轉校、移居內地、海外升學等屬常態，而人口持續下降是不爭的事實，疫情發展亦令適齡新來港學童較疫情前大量減少。局方稱，會密切留意學生人口的變化，與業界保持緊密溝通，並鼓勵業界及早做出規劃，務求在確保學校體系的整體持續發展和善用資源的前提下，保持整體教育質素。

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記者：黃悅晴