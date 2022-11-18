【新冠肺炎】醫管局加強7間指定診所服務　大埔醫院內科及老人科男病房爆疫

▲ 醫管局加強7間指定診所服務，大埔醫院內科及老人科男病房爆疫。（資料圖片）

醫管局今日（18日）宣布，加強7間新冠指定診所及遙距診症服務，為社區的確診病人提供醫療支援，同時調整5間診所服務；大埔醫院一個內科及老人科男病房爆疫，一人危殆。

醫管局對近日疫情發展表示關注，因應社區的確診個案增加，醫管局會加強7間新冠指定診所及遙距診症服務，又為了集中人手和資源以進一步加強指定診所及遙距診症服務，5間診所將由明日（19日）起調整服務。

將軍澳（寶寧路）普通科門診診所

青衣長康普通科門診診所

北葵涌普通科門診診所

大埔賽馬會普通科門診診所

屯門診所

已預約於有關診所覆診的長期病患者，請按原定覆診日期，帶同預約便條及身份證前往指定的藥物補充診所取藥。醫管局希望公眾理解有關安排。

另外，大埔醫院一個內科及老人科男病房一名86歲病人經檢測後確診，調查後再發現5名病人（74歲至95歲）確診，其中3人有感染病徵，另外3人沒有感染病徵；律敦治醫院一個老人科男病房一名49歲病人經檢測確診，調查後再發現5名病人（78歲至94歲）確診，其中5人有感染病徵，一人沒有感染病徵。

除了大埔醫院的一名病人情況危殆外，其餘病人情況穩定。醫管局指，有關病房已暫停接收新症及探訪安排，亦已進行徹底清潔消毒，會加強執行感染控制措施。

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責任編輯：李榮忠