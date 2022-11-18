  • 25°C
香港時間 : 20221118日 (週五) 22:25
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】56處納強檢　將軍澳富寧花園、東涌映灣園、紅磡半島豪庭、鰂魚涌康山花園等上榜【附名單】

社會 21:25 2022/11/18

分享：

分享：

熱門 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩

紅磡半島豪庭。(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月12日至11月18日期間，曾身處56個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月19日或11月20日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

  • 上水天平邨天朗樓
  • 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
  • 粉嶺欣盛苑欣麗閣
  • 大埔大元邨泰樂樓 C 座
  • 屯門良景邨良英樓
  • 油塘高翔苑高靜閣
  • 東涌映灣園映濤軒 8 座
  • 鴨脷洲悅海華庭 1 座
  • 將軍澳富寧花園 5 座
  • 紅磡半島豪庭 1 座
  • 大埔大元邨泰民樓
  • 鑽石山宏景花園 2 座
  • 橫頭磡橫頭磡邨宏基樓
  • 將軍澳彩明苑彩楊閣
  • 堅尼地城加惠臺 2 座
  • 鴨脷洲海怡半島御林居
  • 馬鞍山錦泰苑錦蔚閣
  • 灣仔禮頓道 1-7 號愉景樓
  • 荔枝角美孚新邨 4 期百老匯街 93-95 號
  • 長沙灣蘇屋邨茶花樓
  • 屯門兆康苑兆平閣
  • 大埔宏福苑宏仁閣
  • 香港仔漁光邨海鷗樓
  • 荃灣韻濤居 B 座
  • 馬鞍山雅景臺 2 座
  • 牛池灣曉暉花園 3 座
  • 灣仔駱克道 150-158 號祥友大廈
  • 大埔悠然山莊 10 座
  • 沙田沙田圍路 1-7 號勵城花園
  • 北角百福花園百喜閣
  • 堅尼地城士美菲路45號聯德新樓
  • 大埔太湖花園 17 座
  • 屯門彩華花園 C 座
  • 荔枝角美孚新邨 3 期百老匯街 41-43 號
  • 荔枝角美孚新邨 1 期百老匯街 18-20 號
  • 屯門青海圍 2 號萬寶大廈
  • 香港仔香港仔中心港泰閣
  • 青衣青怡花園 3 座
  • 鰂魚涌康山花園 6 座
  • 粉嶺牽晴間 12 座
  • 鰂魚涌太古城東山閣
  • 沙田御龍山 1 座
  • 深水埗麗閣邨麗薇樓
  • 荃灣荃景花園 5 座
  • 青衣青怡花園 6 座
  • 茶果嶺麗港城 16 座
  • 橫頭磡富強苑富康閣
  • 屯門屯門市廣場 3 座
  • 粉嶺綠悠軒 1 座
  • 掃管笏愛琴海岸 3 座
  • 荃灣荃灣中心濟南樓
  • 藍田滙景花園 8 座
  • 葵涌浩景臺 3 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 沙田水泉澳邨映泉樓
  • 柴灣佳翠苑耀翠閣
  • 九龍灣麗晶花園 10 座

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【新冠肺炎】醫管局加強7間指定診所服務　大埔醫院內科及老人科男病房爆疫
今日 21:21
【新冠肺炎】醫管局加強7間指定診所服務　大埔醫院內科及老人科男病房爆疫
【小一派位】北區有學額空缺明年或須縮班　東區小學校長稱統一派位家長選校可進取
今日 21:09
【小一派位】北區有學額空缺明年或須縮班　東區小學校長稱統一派位家長選校可進取
【最新疫情】今增8,008宗確診　連續兩日破8,000宗水平
今日 17:05
【最新疫情】今增8,008宗確診　連續兩日破8,000宗水平

你可能感興趣

【新冠肺炎】醫管局加強7間指定診所服務　大埔醫院內科及老人科男病房爆疫
今日 21:21
【新冠肺炎】醫管局加強7間指定診所服務　大埔醫院內科及老人科男病房爆疫
【小一派位】北區有學額空缺明年或須縮班　東區小學校長稱統一派位家長選校可進取
今日 21:09
【小一派位】北區有學額空缺明年或須縮班　東區小學校長稱統一派位家長選校可進取
【最新疫情】今增8,008宗確診　連續兩日破8,000宗水平
今日 17:05
【最新疫情】今增8,008宗確診　連續兩日破8,000宗水平
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 強制檢測

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【網絡熱話】第一城被鎖林寶女車主身份曝光　擁驕人身段用兩字回應網民【多圖】
今日 10:01
【網絡熱話】第一城被鎖林寶女車主身份曝光　擁驕人身段用兩字回應網民【多圖】
【KOL爆料】Coffee不忿被影射出席飯局　連環回應：網上世界真係亂講咩都得
18:43 2022/11/17
【KOL爆料】Coffee不忿被影射出席飯局　連環回應：網上世界真係亂講咩都得
【網絡熱話】第一城鎖車隊極速鎖林寶　網民反被相中另一重點吸引
16:22 2022/11/17
【網絡熱話】第一城鎖車隊極速鎖林寶　網民反被相中另一重點吸引