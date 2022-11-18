【強制檢測】56處納強檢 將軍澳富寧花園、東涌映灣園、紅磡半島豪庭、鰂魚涌康山花園等上榜【附名單】
社會 21:25 2022/11/18
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月12日至11月18日期間，曾身處56個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月19日或11月20日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點
- 上水天平邨天朗樓
- 秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓
- 粉嶺欣盛苑欣麗閣
- 大埔大元邨泰樂樓 C 座
- 屯門良景邨良英樓
- 油塘高翔苑高靜閣
- 東涌映灣園映濤軒 8 座
- 鴨脷洲悅海華庭 1 座
- 將軍澳富寧花園 5 座
- 紅磡半島豪庭 1 座
- 大埔大元邨泰民樓
- 鑽石山宏景花園 2 座
- 橫頭磡橫頭磡邨宏基樓
- 將軍澳彩明苑彩楊閣
- 堅尼地城加惠臺 2 座
- 鴨脷洲海怡半島御林居
- 馬鞍山錦泰苑錦蔚閣
- 灣仔禮頓道 1-7 號愉景樓
- 荔枝角美孚新邨 4 期百老匯街 93-95 號
- 長沙灣蘇屋邨茶花樓
- 屯門兆康苑兆平閣
- 大埔宏福苑宏仁閣
- 香港仔漁光邨海鷗樓
- 荃灣韻濤居 B 座
- 馬鞍山雅景臺 2 座
- 牛池灣曉暉花園 3 座
- 灣仔駱克道 150-158 號祥友大廈
- 大埔悠然山莊 10 座
- 沙田沙田圍路 1-7 號勵城花園
- 北角百福花園百喜閣
- 堅尼地城士美菲路45號聯德新樓
- 大埔太湖花園 17 座
- 屯門彩華花園 C 座
- 荔枝角美孚新邨 3 期百老匯街 41-43 號
- 荔枝角美孚新邨 1 期百老匯街 18-20 號
- 屯門青海圍 2 號萬寶大廈
- 香港仔香港仔中心港泰閣
- 青衣青怡花園 3 座
- 鰂魚涌康山花園 6 座
- 粉嶺牽晴間 12 座
- 鰂魚涌太古城東山閣
- 沙田御龍山 1 座
- 深水埗麗閣邨麗薇樓
- 荃灣荃景花園 5 座
- 青衣青怡花園 6 座
- 茶果嶺麗港城 16 座
- 橫頭磡富強苑富康閣
- 屯門屯門市廣場 3 座
- 粉嶺綠悠軒 1 座
- 掃管笏愛琴海岸 3 座
- 荃灣荃灣中心濟南樓
- 藍田滙景花園 8 座
- 葵涌浩景臺 3 座
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 沙田水泉澳邨映泉樓
- 柴灣佳翠苑耀翠閣
- 九龍灣麗晶花園 10 座
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責任編輯：李榮忠