【強制檢測】56處納強檢　將軍澳富寧花園、東涌映灣園、紅磡半島豪庭、鰂魚涌康山花園等上榜【附名單】

▲ 紅磡半島豪庭。(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於11月12日至11月18日期間，曾身處56個指明地方超過2小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在11月19日或11月20日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點

上水天平邨天朗樓

秀茂坪秀茂坪邨秀賢樓

粉嶺欣盛苑欣麗閣

大埔大元邨泰樂樓 C 座

屯門良景邨良英樓

油塘高翔苑高靜閣

東涌映灣園映濤軒 8 座

鴨脷洲悅海華庭 1 座

將軍澳富寧花園 5 座

紅磡半島豪庭 1 座

大埔大元邨泰民樓

鑽石山宏景花園 2 座

橫頭磡橫頭磡邨宏基樓

將軍澳彩明苑彩楊閣

堅尼地城加惠臺 2 座

鴨脷洲海怡半島御林居

馬鞍山錦泰苑錦蔚閣

灣仔禮頓道 1-7 號愉景樓

荔枝角美孚新邨 4 期百老匯街 93-95 號

長沙灣蘇屋邨茶花樓

屯門兆康苑兆平閣

大埔宏福苑宏仁閣

香港仔漁光邨海鷗樓

荃灣韻濤居 B 座

馬鞍山雅景臺 2 座

牛池灣曉暉花園 3 座

灣仔駱克道 150-158 號祥友大廈

大埔悠然山莊 10 座

沙田沙田圍路 1-7 號勵城花園

北角百福花園百喜閣

堅尼地城士美菲路45號聯德新樓

大埔太湖花園 17 座

屯門彩華花園 C 座

荔枝角美孚新邨 3 期百老匯街 41-43 號

荔枝角美孚新邨 1 期百老匯街 18-20 號

屯門青海圍 2 號萬寶大廈

香港仔香港仔中心港泰閣

青衣青怡花園 3 座

鰂魚涌康山花園 6 座

粉嶺牽晴間 12 座

鰂魚涌太古城東山閣

沙田御龍山 1 座

深水埗麗閣邨麗薇樓

荃灣荃景花園 5 座

青衣青怡花園 6 座

茶果嶺麗港城 16 座

橫頭磡富強苑富康閣

屯門屯門市廣場 3 座

粉嶺綠悠軒 1 座

掃管笏愛琴海岸 3 座

荃灣荃灣中心濟南樓

藍田滙景花園 8 座

葵涌浩景臺 3 座

污水樣本檢測呈陽性的地點：

沙田水泉澳邨映泉樓

柴灣佳翠苑耀翠閣

九龍灣麗晶花園 10 座

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠