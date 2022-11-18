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【醫護人手】港府研強制公院服務年期　近6成受訪醫生反對

社會 22:14 2022/11/18

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港府研強制公院服務年期，近6成受訪醫生反對(資料圖片)

今屆政府首份施政報告提出，研究強制醫護人員服務公立醫院一定年期才能離開。醫療衞生界立法會議員林哲玄，早前以問卷蒐集醫護人員相關意見，其中42%受訪醫生和54%受訪護士贊成設立硬性規定，其他專業界別受訪者普遍反對。

港府正研究要求醫護人員在公營醫療機構服務一定年期，醫衞局局長盧寵茂曾指不排除立法推行措施，又稱每個醫療專業的人手短缺狀況，及職位培訓時間不一，故不會限制所有醫護有同一服務年期，暫未有推行時間表。

逾半護士支持　多傾向1至3年

林哲玄以問卷蒐集醫護人員相關意見，於本月2至12日收回572份有效問卷，其中6成為醫生，其餘依次為護士、職業治療師、藥劑師和其他專業，包括牙醫、中醫師、物理治療師等。結果發現42%受訪醫生和54%受訪護士贊成硬性規定公共服務，而反對的醫生有57%，即近6成；而其他專業受訪者亦普遍反對。

在強制服務年期方面，較多受訪者選擇1至3年，其中不少醫生選擇4至6年；護士則較多選擇1至3年。受訪者亦建議設立豁免情況，包括因病、海外升學、移民、非本地醫生通過考試獲得資格者、家庭需要、被解僱和年紀大。

調查亦揭醫護人員最不滿意醫管局超負荷的工作量，其餘依次為醫管局管治、行政工作、人事關係、評核和晉升機制、缺乏團隊精神和現行薪津；林哲玄認為，醫管局有必要檢討。

另受訪醫護認為離開公立醫院的誘因，依次為尋找生活和工作平衡、收入較高、可建立更好的醫患關係、可為每位病人提供更佳治療、脫離官僚和人事關係的糾纏、更能發揮所長以及尋找更有意義的工作等。

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記者：鄧凱文

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