《魔法奇緣2》洛杉磯舉行首映禮 愛美雅當絲超性感登場 娛樂 22:24 2022/11/18 分享： 分享： 熱門 保暖大法 超能使者 濕疹過敏大全 法證先鋒V 兒童疫苗 超市大搜查 MIRROR演唱會 李啟言 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 愛美雅當絲（Disney+提供） 電影《魔法奇緣2：再見魔法》（Disenchanted）在今日（11月18日）在Disney+ 上架，女主角愛美雅當絲（Amy Adams）及男主角柏德烈丹斯（Patrick Dempsey）率眾演出席在洛杉磯舉行的首映禮，當中愛美雅當絲更是「中門大開」騷出驕人身材，十分性感。 ▲ Disney+提供 她表示到很高興參與這部片充滿正面能量：「能夠找到原班人馬，再跟新的成員合作，必須說真的非常幸運，大家也非常棒！」同時，指今集主題是學會接納家人的改變：「這就是家的定義。」 最新影片推介：陳瀅專訪 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【黑豹2：瓦干達萬歲】入場前4大備忘 MCU第4階段壓軸之作 19:15 2022/10/28 【黑豹2：瓦干達萬歲】入場前4大備忘 MCU第4階段壓軸之作 【正義迴廊】麥沛東增肥40磅楊偉倫狂背德文 演弒親分屍場面感煎熬：辛苦但好爽 20:15 2022/11/11 【正義迴廊】麥沛東增肥40磅楊偉倫狂背德文 演弒親分屍場面感煎熬：辛苦但好爽 【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰 蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】 16:58 2022/11/02 【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰 蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】 你可能感興趣 【黑豹2：瓦干達萬歲】入場前4大備忘 MCU第4階段壓軸之作 19:15 2022/10/28 【黑豹2：瓦干達萬歲】入場前4大備忘 MCU第4階段壓軸之作 【正義迴廊】麥沛東增肥40磅楊偉倫狂背德文 演弒親分屍場面感煎熬：辛苦但好爽 20:15 2022/11/11 【正義迴廊】麥沛東增肥40磅楊偉倫狂背德文 演弒親分屍場面感煎熬：辛苦但好爽 【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰 蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】 16:58 2022/11/02 【正義迴廊】蝦頭驚豔演出嚇親林海峰 蘇玉華與全新班底合作擦新火花【有片】 電影 荷里活 Disney＋