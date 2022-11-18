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《魔法奇緣2》洛杉磯舉行首映禮　 愛美雅當絲超性感登場

娛樂 22:24 2022/11/18

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愛美雅當絲（Disney+提供）

電影《魔法奇緣2：再見魔法》（Disenchanted）在今日（11月18日）在Disney+ 上架，女主角愛美雅當絲（Amy Adams）及男主角柏德烈丹斯（Patrick Dempsey）率眾演出席在洛杉磯舉行的首映禮，當中愛美雅當絲更是「中門大開」騷出驕人身材，十分性感。

Disney+提供

她表示到很高興參與這部片充滿正面能量：「能夠找到原班人馬，再跟新的成員合作，必須說真的非常幸運，大家也非常棒！」同時，指今集主題是學會接納家人的改變：「這就是家的定義。」

最新影片推介：陳瀅專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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