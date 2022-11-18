【爆谷一周】毛舜筠提點Edan咬字要清晰　毛姐與阿談眼神交流感覺似梁朝偉

▲ 《爆谷一周》

谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》在明晚（11月19日）邀得毛舜筠（毛姐）、呂爵安（Edan） 、談善言（阿談）及袁澧林（Angela）任嘉賓，宣傳電影《過時·過節》。

Edan於節目內向圍村盆菜第四代主理人偷師，親自下廚，為一眾女嘉賓及主持製作十層正宗圍村盆菜。

▲ （左起）談善言、呂爵安、谷德昭。

世上無難事

阿谷稱讚Edan是一個樣樣叻的人，無論讀書﹅拍劇時需要游水﹅打籃球三分波等，Edan都手到拿來。

Edan表示自己只要肯做，世上無難事，下廚亦一樣，自己亦有興趣下廚，不過就非常懶惰，因為下廚後需洗碗。

毛姐大讚3位年青人於拍戲時表現良好，毛姐稱兩女好出色，讓她很驚喜。同時毛姐指自己和阿談於戲中演母女，戲中開係疏離，同現實生活差很遠，因為現實中同女兒關係如膠似漆。

▲ （左起）谷德昭、毛舜筠、袁澧林。

Edan要求高

她指阿談做戲眼神好勁，更令她聯想到多年前和梁朝偉合作劇集《鹿鼎記》時，偉仔跟她的眼神交流，一樣觸動她，她更希望可以與阿談更多戲份，好好享受。

毛姐亦大讚Angela擁有年輕人節奏，做自己，做戲真實自然，又有個性。毛姐並稱讚Edan對自己很有要求，為達到理想效果會不斷嘗試，毛姐又教Edan緊張時大嗌放鬆自己，並提點Edan咬字要清晰。

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