【APEC】李家超與多國領袖會面交流　明晚率商貿團與泰商共進晚餐

▲ 李家超與外長王毅（左）交談。（政府新聞處圖片）

身處泰國曼谷的特首李家超今日除了出席亞太經合組織領導人非正式會議，亦出席兩場對話，並與印尼和新加坡領袖進行會面。

李家超明日會出席第二節亞太經合組織領導人非正式會議，晚上則與香港商貿代表團及泰國商界領袖共進晚餐。

今日的領導人非正式會議分兩節舉行，今日舉行的第一節會議上，李家超表示，香港已制定有利措施應對可持續發展挑戰，包括力爭在2035年前把香港的碳排放量從2005年的水平減半，並在2050年前達致碳中和；以及發揮聯通世界的角色，促進國際資本和優質綠色項目的配對，特別是粵港澳大灣區（大灣區）建設和「一帶一路」倡議下的綠色項目。

▲ 李家超（後左三）出席亞太區經濟合作組織商貿諮詢理事會成員對話。（政府新聞處圖片）

之後，李家超出席亞太經合組織領導人與主席嘉賓非正式對話。他表示，對東盟成員支持香港申請加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）感到鼓舞，指特區政府期待發揮香港在貿易和投資方面的獨特優勢，加強RCEP作為全球規模最大的自由貿易協定的領導地位。

傍晚拜會泰王



李家超下午出席亞太經合組織商貿諮詢理事會（理事會）成員對話環節。其後，李家超在分組討論期間與同組的國家商務部部長王文濤、智利總統博里奇、馬來西亞政府首席秘書莫哈末祖基阿里、俄羅斯第一副總理別洛烏索夫、新加坡總理李顯龍和越南國家主席阮春福就共同關注的議題交換意見。



李家超昨亦分別與印尼總統佐科‧維多多和新加坡總理李顯龍會面。傍晚則禮節性拜會泰國國王瑪哈‧哇集拉隆功及泰國王后蘇提達。

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責任編輯：關景騰