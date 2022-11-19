【正義迴廊】自稱劇組人員指演員被逼露點演出　參演女藝人發文講真相

現正上映的港產片《正義迴廊》叫好叫座，票房近日破2000萬元大關。可是，在昨晚（11月18日）有聲稱有參與此片工作的網民發出公開信，並由facebook專頁「佔領流」轉載，當中指控影片在拍攝一幕有關「納粹黨」殺人的場面中，兩位特約女演員（一名外籍、另一名為內地）被逼露點演出。

該自稱工作指，兩位特約演員拍攝前只知露背演出，但到現場拍攝不久突然被要求除乳貼，但文中指她們雖然拒絕鏡頭前全裸，可是導演及組團隊堅持，並以群眾壓力令二人脫下乳貼，加上因為言語不通，在壓力下除下乳貼。

同時文中再指拍攝後，導演再在沒清場下，進一步要求兩位特約演員脫下內褲，在等候拍攝時工作人員為她們披衣服蔽體時，影片監製說：「都露曬，遮嚟都冇用啦！」最後稱因為兩位演員不懂廣東話，溝通不便，而電影公司最後只額外加500元作額外演出費而已。

【正義迴廊】麥沛東增肥40磅楊偉倫狂背德文 演弒親分屍場面感煎熬：辛苦但好爽

▲ 在片中露點演出的藝人Jenny Suen。

翁子光發文回應

此公開信發出後，監製《正義迴廊》翁子光即在今日（11月19日）約凌晨12時15網上回應指

各位，我正在了解拍攝當天事情的始末，但我敢肯定的說信中對待有裸露演出的演員的處理絶非事實，唯一一位有裸露演出的中國藉演員孫禾頣小姐是本人親自接洽的，她是一位人體藝術模特兒，裸露演出也是事先協定的，絶無強逼的情況，她本人也表示願意出面澄淸。

由於拍攝「納粹德軍」部分當日我並不在現場，我會在進一步了解事件後，進一步就事件作回應交代。感謝各位垂注。

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女藝人公開澄清

之後，在凌晨近1時，在片中露點演出的女演員Jenny Suen在網上發文澄清還《正義迴廊》導演何爵天及監製翁子光清白，指

在此澄清

此文章所有內容都屬不實消息

首先，電影裡casting和納粹兩場戲裡面兩個角色都是我

1、拍攝前我與劇組談好了拍攝尺度本就是露點，不存在現場脅迫脫衣服的情況。相信大家有看過我的Twitter，就知道根本不需要脅迫

2、原本就會講廣東話，根本不存在語言不通的情況。

3、在兩場拍攝過程中，我老公都在現場並且坐在導演或監製旁邊，監製根本就不可能說出「都露啦，遮黎都冇用」這種話。

4、納粹那場戲監製並不在現場

5、如果我自己真的遇到不公不義，我會自己站出來。不會需要到這個時候由其他人為我發聲

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