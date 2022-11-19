【轉季敏感】轉季污染加劇敏感　營養師推介「飲食自救」6大原則

▲ 轉季污染加劇敏感，營養師推介「飲食自救」6大原則。

香港天氣多變加常空氣污染嚴重，大大加劇過敏症病患人數，咳嗽、打噴嚏甚至全身發癢起紅疹等更是常見相關徵狀，令生活質數大打折扣。不過，儘管無法不能改變先天基因跟大環境，但有營養師藉著「飲食調整」，相信可令過敏的情況得到紓緩。

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營養師高敏敏在Facebook列出「過敏人自救飲食6原則」，包括要保持均勻營養、多食抗發炎食物 、食物必須煮熟、看清成分、少碰人工添加物及多吃各色新鮮蔬果，並強調要做到抗過敏 最大的重點還是以天然食物為主 並持續吃1至3個月以調整體質。

「過敏人自救飲食6原則」



1.飲食均衡 : 不要老是只吃某幾種食物，以蛋白質來說：今天早上吃蛋、中午吃雞肉、晚上吃魚 隔天早上吃豆腐⋯

2.攝取抗發炎食物 : 減少油煎、油炸等高油脂食物 多攝取有抑制發炎效果的ω-3的脂肪酸，例如深海魚、核桃、亞麻仁籽、酪梨、植物油等。

3.煮熟再吃 : 某些會引起過敏的成分如蛋白質 加熱後會變性而減少致敏的危險

4.看清成分 :成分中是否含有會引起過敏的成分，例如對花生過敏的朋友 吃巧克力的時候就可以多注意其中有沒有花生。

5.少碰人工添加物 : 人工色素、人工添加物、反式脂肪⋯等 都容易引起發炎體質、誘發過敏

6.多吃各色新鮮蔬果 : 足夠維他命和植物營養可舒緩症狀，對身體好處更是多到數不完。

此外，除了飲食之外 ，高敏敏又建議過敏患想控制過敏更要學會調解壓力，例如:不熬夜、睡眠足、學習放鬆、避免過度疲勞、每天運動及保持樂觀。

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責任編輯：羅嘉欣