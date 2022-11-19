【家庭瑣事】不滿被太太嫌飯菜太鹹 家庭煮夫報警：真心真意做飯

▲ 丈夫不滿被太太嫌棄飯菜報警求助。

不評價，是對下廚家人最大的尊重。內地一名男子平日愛下廚為家人做飯，日前只因其中兩道餸菜味道過鹹被太太嫌棄，二人繼而爭吵，男子最後竟然報警求助，警方到場了解事件後感到無奈，最後仍介入調解。事件經內地傳媒報道後，不少網民批評男子此舉浪費警力。

綜合內地傳媒報道，該名男子居住在安徽省蕪湖市，當地警方日前接到報案，一對夫婦在家中吵架，希望警方能到場協助調解，警方派人到場了解事情經過後感到無奈。

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報案人是丈夫，原來他經常在家下廚為家人煮飯，當天他炒了3道菜，其中有2道菜重手放多了鹽，他試食後覺得太鹹，於是在餐桌上主動提醒太太飯菜有點鹹，太太聽到丈夫坦白後隨聲附和表示認同，也抱怨了幾句。

誰知太太的反應卻讓丈夫感到不滿，認為是嫌棄他的飯菜，理由是自己真心真意煮的飯。男子與太太繼而在兩個孩子面前爭吵，男子最後報警求助。

▲ 警方到場調解。

到場處理報案的警員感到無奈，但也耐心勸說夫妻談論家庭瑣事時要心平氣和，尤其不要在子女的面前大吵。事件經內地傳媒報道後，不少網民批評男子此舉浪費警力。

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責任編輯︰王明芳