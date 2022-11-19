【新冠疫情】確診數字急回升　高拔陞：醫管局差不多要減服務

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本港確診數字連續兩天破8000宗，醫管局行政總裁高拔陞今（19日）在電台節目中表示，公立醫院差不多要減非緊急服務，又形容個案回升速度較8、9月時更快，情況令人擔憂。

高拔陞稱，近日新冠患者入院人數增至逾300名，而非新冠患者也不斷增加，舉例每日到急症室求診的人數已達5000人，內科入院人數也沒日過千。他稱，公立醫院在早前8、9月疫情回升時，已被迫調節服務，有部分醫院甚至整體減少兩成手術；而是次當局已加強其他配套，包括視像、指定診所等，但坦言「到某個階段的時候，都迫於無奈要減少其他服務。我們差不多到這個階段，見到數字升得急又快，我們一定要做預案。」

高拔陞料，是次反彈較8、9月時更急，或與市民較放鬆及增加社會活動有關，建議市民要做好感染控制措施，例如朋友見面前最好先做快測；又呼籲市民若有不適，盡量利用門診服務、看家庭醫生、私家醫生等，減少公院的壓力。

大埔那打素醫院內科及大埔醫院內科及老人科部門主管李舜華在同一節目中指，近日入院的非新冠患者不少是今年3至6月曾染疫的長新冠患者，他們的症狀主要是一直胃口無法恢復、活動能力下降等。

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責任編輯：黃小冰