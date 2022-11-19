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【暖男爸爸】家庭聚餐被途人偷拍　天王郭富城霸氣保護妻女

育兒經 11:29 2022/11/19

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城城好型呀！

天王郭富城（Aaron）2017年與方媛（Moka）結婚後，誕下大女Chantelle及細女Charlotte，城城婚後即變成好爸爸好丈夫，經常留港陪妻女，大時大節，方媛都會上載一家四口的照片，城城更接了外父外母到香港居住，一家6口非常溫馨。

最新影片推介:

日前城城一家四口與外父外母到一間餐廳用膳，為免受騷擾城城包下一間房，用膳完畢後一家人步出餐廳，就被路過的途人偷拍，城城即時將妻女護在身後，並用手指指住對方鏡頭，似乎想警告對方，最後Aaron護着細女Charlotte離開，而方媛就拖着大女Chantelle緊隨其後，Chantelle還看了一眼拍攝者，雖然戴上口罩但可以看出她眼大大相當可愛，盡得爸媽的真傳。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

事後，途人將偷拍片段上載到互聯網，留言用「矮」來形容城城，網民認為城城拒偷拍，令到拍攝者不滿，所以對方進行人身攻擊報復。

不過，網民一面倒站在Aaron一邊，紛紛留言指責拍攝者太過分：「你有哪一樣比得上他」、「尊重別人等於尊重自己」、「偷拍還攻擊人家，小心人家告你」、「你才失敗」！其實Aaron同方媛一向都好保護兩個囡囡，從不公開寶貝女的正面相，當日他應該是不想囡囡的私隱被公開才會怒指拍攝者，但幸好雙方沒有發生進一步衝突。

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責任編輯︰王明芳

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