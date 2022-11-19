【KO失眠】智能手錶揭深睡時間少　港男苦呻：瞓足8個鐘仍攰

▲ 智能手錶揭深睡時間少，港男瞓足8個鐘仍攰。

都市人精神壓力大、訓得好似乎漸變奢侈！有男網民苦呻指自己由中學開始，即使明明每日瞓足8個鐘，第二朝起身都係好攰、集中唔到精神，經常不在狀態。他於是近日便嘗試戴智能手錶去觀察自己睡眠質數狀況，結果卻發現原來每日深層睡眠時間 「1個鐘都無」，直言完全無法理解這情況，並網上求助如何可令自己有覺好瞓?

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該名網民於「連登討論區」大吐苦水指，因為睡眠問題，令生活上出現許多困擾，如記憶力差，令他不但「成日唔記得人地上一秒講咩」、「同一樣嘢要睇4、5次先記到入腦」，總是「好攰、集中唔到精神」、「日大部分時間感覺自己不在狀態咁」。他懷疑與睡眠有關，於是便聽同母親意見，戴智能手錶入睡，卻發現「戴咗幾日平均每日深層睡眠1個鐘都無」。

他指，自己明明「 BMI正常、體脂率正常、有keep住做運動」，因此亦不明為何自己的深層睡眠時間如此地少，直言想哭，亦多次表示自己好累，並肴望網民可幫助解答。

台灣家庭醫學科醫生陳欣湄在網絡健康節目《明欣醫聊事》表示，除了最廣泛聽到的入睡困難，其實睡眠中斷、白天精神不佳及早醒也算是失眠的一種。

改善失眠7招飲食法

要改善失眠，營養師宋明樺建議可從飲食下手，並分享7招打擊失眠飲食法，幫助你遠離睡眠障礙：

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責任編輯：羅嘉欣